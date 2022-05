Eventos gratuitos e tradicionais de vinho e polenta acontecem entre os dias 20 e 22 na Serra Gaúcha

Além de muita comida e bebida, os eventos contam com música ao vivo e apresentações

Se tem uma combinação que represente bem a herança colona dos imigrantes italianos na Serra é o vinho e a polenta. Sendo tão importante historicamente para região, esses dois itens ganharam eventos super tradicionais, que acontecem no mês de maio. O primeiro é a 17ª do Fenavinho, em Bento Gonçalves, e o 11º Polentaço, em Monte Belo do Sul.

A programação do 17ª Fenavinho conta com Vinho Encanado, Jogos Coloniais e Desfile Cultural (Imagens: Vagão Filmes e Barbara Salvatti)



As cidades ficam apenas 18 quilômetros uma da outra e parte desse trecho pode ser percorrido em meio ao idílico cenário do Vale dos Vinhedos, o que é perfeito para os turistas que querem conhecer os dois municípios e participar de ambos eventos. Os festivais acontecem no próximo fim de semana, começando na sexta-feira, 20, e terminando a programação no domingo, 22.

A diversão é garantida com atrações como o hilário Jogos Coloniais. No dia 21, apenas os “atletas” mais bem classificados nas etapas distritais da competição disputam a finalíssima dos jogos (Imagem: Gilmar Gomes)



Os eventos exaltam o colono e seus hábitos e são considerados muito importantes, pois é um momento em que as pessoas vivenciam a face mais genuína da formação da cultura regional. Em Bento Gonçalves, a Fenavinho terá promoção do Vinho Encanado, durante três dias na Via del Vino. A programação no marco zero da cidade fará a alegria dos visitantes com o vinho sendo tirado direto de torneiras para as taças.

A transferência da polenta do tacho para um recipiente gigante, onde depois é fracionada em porções, coberta com molho e distribuída aos visitantes, é conhecida como tombo da polenta (Imagens: Exata Comunicação e Marlove Perin)



O evento de vinho contará também com uma agenda shows, que inclui o tenor Dirceu Pastore, o humorista Badin e a montagem teatral com o casal colono mais famoso da Serra, Radicci e Genoveva, baseada nas tirinhas do cartunista Iotti. Já no 11º Polentaço, serão distribuídas 1,6 mil kg de polenta ao público, de forma gratuita. Também haverá exposição de esculturas feitas com polenta com direito a premiação para as melhores, apresentações de dança e muita música boa.

SERVIÇO:

Em Bento Gonçalves

O quê: 17ª Fenavinho, com Vinho Encanado, Jogos Coloniais e Desfile Cultural

Quando: de 20 a 22 de maio

Onde: Via del Vino, no centro de Bento Gonçalves

Quanto: acesso gratuito

Atrações Vinho Encanado

Dia 20 de maio

18h: Abertura

19h: Trebbiano

21h: Dirceu Pastori, Caroline Gombato e Banda

Dia 21 de maio

15h10: Jogos coloniais

17h: Paloma e Miqui

19h: Beto Malheiros e Família Gaúcha

21h: Badin, o Colono

Dia 22 de maio

15h: apresentação teatral Radicci e Genoveva

17h: Desfile Fenavinho Cultural

19h: Orquestra de Teutônia

21h: Rodrigo Soltton

Em Monte Belo do Sul

O quê: 11º Polentaço

Quando: dias 21 e 22 de maio

Onde: Praça Padre José Ferlin, em Monte Belo do Sul

Quanto: entrada franca

Atrações

Dia 21 de maio

13h: show com Caroline Razador

14h: grupo de dança italiana Stella D’Italia

14h45: Tombo da Polenta Gigante

15h: Fanfarra Bersaglieri (Orquestra de Sopros de Faria Lemos)

16h15: grupo de danças italianas La Barca

17h: Musical Partigiani

19h30: Simão Wolf Show

21h30: Banda Nova

Dia 22 de maio

12h: corais Musicando Melodias e Alegria de Cantar (espetáculo artístico Monte Belo)

13h30: Grupo Vicentino

14h30: Tombo da Polenta Gigante

14h45: banda Barbarella

16h45: Mabolebo Latino América Dança Show

18h: Ragazzi dei Monti