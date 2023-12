Eventim e MetLife firmam parceria de seguro para ingressos de shows

Na última semana foi divulgada a parceria entre a Eventim, uma das maiores empresas em venda de ingressos do mundo, e a MetLife, uma das maiores empresas de serviços financeiros do mundo, no que tange o seguro para a venda de ingressos de shows, com o lançamento do Ingresso Protegido. A iniciativa prevê o reembolso do valor pago nas entradas compradas pelo site Eventim e das taxas administrativas, caso o comprador não possa estar presente no horário da apresentação por questões de saúde, problemas legais, desemprego involuntário, dano à propriedade ou cancelamento do transporte.

“A novidade vai dar respaldo para nossos clientes em caso de ocorrências que fogem de seu controle. Essa prática já acontece em outros países onde a Eventim opera, como Alemanha, Itália, Dinamarca e Filipinas, por exemplo, e sabemos que mesmo apaixonado pelo ídolo, o fã brasileiro também pode ter algum percalço e queremos garantir que ele seja ressarcido nesses casos”, explica Jorge Reis, CEO da Eventim Brasil.

O diretor de Novos Negócios da MetLife Brasil, Gustavo Romero, comenta sobre a nova parceria da empresa: “Estamos sempre inovando e desenhando novos produtos e serviços. A Eventim, uma gigante do setor de entretenimento e que vende mais de 6 milhões de ingressos ao ano somente no Brasil, é a nossa mais nova parceira neste segmento. Acreditamos no potencial deste tipo de seguro, que protege o valor investido em experiências, como shows, mas, mais do que isso, oferece segurança para eventuais imprevistos que as pessoas possam ter, deixando-as amparadas”.

Como funciona o Seguro Ingresso Protegido

É possível ver se o serviço de seguro de ingressos está disponível para determinado no site da Eventim, e se caso houver e houver interesse pela aquisição do serviço, cobra-se uma taxa de 5% no valor do ingresso. É válido ressaltar também que a contratação do seguro só pode ser feita no momento da compra do ingresso e somente nas vendas online. Caso o comprador não consiga comparecer o evento, ele deve entrar em contato diretamente com a MetLife para pedir o reembolso do valor pago.

A cobertura do seguro é variável como, sendo internação hospitalar a partir de 15 dias antes do evento; desemprego involuntário a partir de 20 dias; incapacidade temporária por COVID a partir de 5 dias antes do evento, entre outros. Enquanto que o cancelamento pode ser feito qualquer momento após a compra. Para mais informações, acesse o site da Eventim.