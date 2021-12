Vereadora de Campina Grande (PB) fala dos atributos da sua cidade e dos avanços rumo ao futuro

Em entrevista para a coluna, Gouveia conta que os avanços na região são resultado da dedicação de muitas mãos que prepararam Campina Grande para viver um tempo novo

Um dos grandes polos industriais do Nordeste e principal polo tecnológico da América Latina, Campina Grande vive um momento muito especial, como nos conta a vereadora Eva Gouveia, que acrescenta ser um momento de colheita do que foi plantado ao longo dos últimos anos.

A segunda cidade mais populosa da Paraíba é, ainda, um importante centro universitário, com mais de vinte universidades e faculdades, três delas públicas. O município é destaque também em centros de capacitação para o nível médio e técnico. Em entrevista para a coluna, Gouveia conta que os avanços na região são resultado da dedicação de muitas mãos que prepararam Campina Grande para viver um tempo novo.

“Avançamos no combate às deficiências habitacionais, na ampliação da rede de saúde pública e na abertura de novas vias, de maneira que permita a expansão da cidade. Foram esses investimentos que deixaram Campina pronta para receber grandes empresas. Uma Campina digital está preparada para o novo”, explica Eva.

Sobre como a cidade pode melhorar ainda mais, a vereadora diz que, com a economia fortalecida, é possível reduzir desigualdades e combater vulnerabilidades. “Campina se reinventa nas dificuldades e a pandemia nos mostrou muitas coisas que podem melhorar”, afirma.

Para Gouveia, a Saúde será sempre um vagão a ser acrescentado. Além disso, a Infraestrutura é bastante favorável a todas as teses e necessidades de crescimento. “Nisso a cidade haverá de investir mais”, explica. O município é considerado o mais dinâmico do Nordeste e o sexto mais dinâmico do Brasil. Nele, acontecem variados eventos culturais, destacando-se os festejos de São João, encontros religiosos e o festival de inverno.

“Campina é uma cidade criativa, que produz tecnologia, de pessoas, de insumos, de educação”, relata Eva. Para a vereadora, o que se destaca na região, dentre outros atributos, é ser uma cidade de povo acolhedor, destemido, uma matéria-prima para a arte, cirúrgica para o fortalecimento das culturas nordestinas, em respeito às verdadeiras raízes da história e do seu povo.

Gouveia finaliza com um carinhoso elogio a sua cidade: “Campina é o tempero do Nordeste”.