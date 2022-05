“Eu tenho que me acostumar a falar filho”, diz Juninho Bill sobre filho trans

O músico revelou que tem um filho trans no podcast “Muito Mais que Uma Infância”

O cantor e compositor Juninho Bill, que fez parte do famoso grupo musical de rock-infantil Trem da Alegria nos anos 80, participou do podcast “Muito Mais que Uma Infância”, comandado pela comunicadora Rebeca Agapito. Durante o bate-papo, o músico revelou que tem um filho transexual e falou sobre o processo de adaptação dentro de casa.

Juninho foi convidado para apresentar o episódio em questão ao lado de Rebeca



O cantor esteve presente no podcast junto com o músico JC Sampa Crew. O papo era sobre como as pessoas LGBTQIA+ eram tratadas quando eles eram crianças, nesse momento Juninho revelou que tem um filho trans, de 8 anos. “Eu tenho uma filha trans, a Manu. A Manu não, o Manu. Nasceu menino em corpo de menina”, disse o artista.

Um dos convidados chegou a mencionar “sua filha” ao falar com Juninho, mas ele corrigiu: “Meu filho, eu tenho que me acostumar a falar filho”



Mesmo sem problema algum, Juninho confessou que ainda está se acostumando com a mudança. Ele contou que quando dá alguma bronca no filho acaba chamando-o de Manoela, mas é sempre relembrado por Manu, aí então Bill se corrige e pede desculpas ao jovem. “Meu filho, eu tenho que me acostumar a falar filho”, disse.



A revelação foi feita durante o podcast de Rebeca, criado em novembro de 2021, após a comunicadora ter feito mais de 250 lives. “Aquele formato já tinha cansado e eu achei muito interessante a ideia do podcast”, contou a apresentadora. Os episódios vão ao ar toda quinta-feira, às 19 horas.