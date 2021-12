“Eu quero meu pai aqui, não fazer o programa dele”, comenta Patricia Abravanel em ‘A Praça É Nossa’

Programa desta quinta (30) faz homenagem à apresentadora e relembra melhores momentos do ano

Nesta quinta-feira (30), Patricia Abravanel é convidada para sentar no banco de “A Praça É Nossa” ao lado de Carlos Alberto. O humorista se emociona ao falar de Silvio Santos com a filha do apresentador. Ele também faz uma homenagem e celebra a fantástica carreira de Patricia.

“Há 34 anos e 9 meses atrás seu pai entrou no meu primeiro programa do SBT, sentou-se ao meu lado e eu levei um susto, porque seu pai nunca entrou no programa de ninguém até hoje. E ele fez a maior declaração de amor e carinho que um amigo pode fazer para o outro e eu estava devendo isso a ele, porque hoje sou eu que vai falar para você”, introduz Carlos.

O humorista se emociona ao falar de Silvio Santos com a filha do apresentador. Ele também faz uma homenagem e celebra a fantástica carreira de Patricia

“Quando seu pai parou, quando nós todos paramos, eu te confesso uma coisa: eu deixei de assistir às nossas reprises. Eu tive uma depressão e deixei de ver o programa. Quando começou a voltar, eu gosto muito de esporte e no domingo eu vejo sempre programas de esportes. Eu não preciso puxar seu saco, porque eu tenho 85 anos e o que eu tinha para ganhar eu já ganhei. Por sua causa eu não saio de casa aos domingos e não vejo outra coisa, eu assisto seu programa inteiro, porque eu vejo quanto você lutou, quanto você chorou, quanto você apanhou para chegar onde você chegou. Você no começo era ‘inexperiência’, depois passou a ser uma esperança, aí você ganhou um prêmio de revelação e hoje você é uma realidade”.

“Quando eu soube que o Silvio não ia poder gravar por ordens médicas, eu falei: ‘meu deus do céu, quem é que vai entrar? Aí quem aparece? Você! Com aquela garra de mulher, com aquele amor que você tem pela sua casa. Você está simpática, você está alegre. Eu não quero comparar com ninguém, mas você é uma estrela. Você comanda, você apresenta o programa mais importante e antigo da tv brasileira, porque seu pai foi o maior comunicador de todos os tempos…”

“Ainda é, gente. Ele vai voltar!”, revela Patricia.

Carlos rebate: Ele vai voltar! Se você deixar, porque você está boa demais.

“Não, ele vai voltar!”, pontua a apresentadora.

Patricia agradece Carlos e comenta sobre o processo de assumir temporariamente o lugar do pai.

Patricia agradece Carlos e comenta sobre o processo de assumir temporariamente o lugar do pai.

“Eu nunca imaginei que eu viria aqui e receber essas palavras, esse amor, esse carinho seu, sério. Mas Carlos Alberto, eu quero agradecer por suas palavras, de verdade. Eu sei que as portas já estavam abertas para mim, muito mais fácil que qualquer outra pessoa por ser filha, mas também por ser filha, aquela cobrança e as pessoas não acreditando e eu também nem liguei e fui fazendo meu caminho. Agora, estar no Programa Silvio Santos eu acho que até é mais fácil, porque substituir o insubstituível é impossível. Então eu fui lá e falei: ‘eu vou ser eu’. E assim, com leveza. Ele só tem ele, então, quando eu chegar aqui, eu tenho que fazer, então vamos fazer. Eu fui e encarei”.

No mesmo programa de Ano-Novo, Carlos Alberto conversa com cada ator e relembra os melhores momentos dos seus respectivos personagens em "A Praça É Nossa".

“Eu vou te falar que no começo… No primeiro dia, eu chorava de soluçar porque eu não queria, eu queria ver o Silvio Santos no domingo. Não quero ver a Patrícia, eu quero ver o Silvio Santos. Então eu sofri, eu quero meu pai aqui, não fazer o programa dele, eu quero ele. E o público inteiro estava com isso: ‘não quero ver a Patricia, eu quero ver o Silvio’. Mas na hora que viu um pedacinho dele, por ser a filha dele, eu vi que o público me acolheu. E na hora que eu vi o sorriso do meu pai, o orgulho dele e o alívio. Ele fala: ‘ah, que bom que você está lá, que bom que deu certo’. Aí eu falei: ‘então tá bom, pai. Eu vou ficar lá, mas quando você quiser ir o programa é seu, pai’. Tem vezes que ele liga e fala: ‘eu vou, mas a Patricia vai estar aí? Então se eu não for, ela vai estar aí, né? ’ ”, finaliza Abravanel.

No mesmo programa de Ano-Novo, Carlos Alberto conversa com cada ator e relembra os melhores momentos dos seus respectivos personagens em “A Praça É Nossa”.

