“Eu não sei se os atores têm que se posicionar, não me sinto bem em não me posicionar”, diz Tuca Andrada em entrevista ao Canal do Vannucci

O ator Tuca Andrada, polêmico por suas opiniões compartilhadas na internet, foi o entrevistado de José Armando Vanucci no ‘Canal do Vannucci’, em entrevista divulgada nesta quarta-feira (9). Tuca falou sobre carreira, fama, vida pessoal e diversos assuntos como o glamour que a carreira como ator proporciona. “É lógico que essa ilusão ela pode te pegar, e pega. Se você faz sucesso, ou o personagem faz muito sucesso na televisão, há um assédio em cima de você, há facilidades em cima de você que te seduzem muito. Mas precisa ter o pé no chão e saber que aquilo é passageiro. O meu prazer é ver que eu emocionei as pessoas, se eu ver que aquilo tocou de alguma maneira, aí eu estou realizado”, disse o ator sobre a fama.

“As pessoas têm uma falsa ideia que o ator só trabalha quando está fazendo novela da Globo, a novela das nove, das seis e das sete não serve não, se não tiver ele está desempregado e morrendo de fome. É bobagem, tem um leque de atividades que ele pode exercer”, explicou Tuca. Sobre o que faz o convence a aceitar o trabalho, Tuca disse que não nada a ver com romantizar a proposta, “às vezes é só porque eu tenho que pagar conta mesmo, não é o caso dessa novela. Mas é muito romantizada essa história do ator, que ele só faz aquilo que se identifica. É bobagem, isso é uma besteira. A gente tem que comer, a gente tem que pagar conta, a gente é uma sociedade capitalista. Eu já fiz muito trabalho em que eu estava fazendo pra sobreviver, entendeu? Talvez se eu pudesse escolher, ah, eu quero fazer isso agora… Mas o ator brasileiro, ele não tem esse conforto não, muitas vezes ele precisa aceitar o trabalho porque ele precisa pagar conta. E eu não vejo nenhum mal nisso mesmo. Ah, mas você foi fazer novela no SBT? Fui! Por que não?”, pontua.



Tuca explicou como é ser um ator com mais de 50 anos e disse que só consegue enxergar a fama melhor agora. “É engraçado que eu só consigo ver isso com essa distância que eu tenho agora. Quando as pessoas fazem: ‘Galã dos anos 90’, aí aparece foto minha. É engraçado, eu nunca vivi assim naquela hora, mas talvez por estar muito inebriado pela fama, por isso, ou por ter muita gente dando mole para mim. Então, talvez isso tenha empanado um pouco a minha visão sobre o que era realmente. É uma bobagem, uma coisa que passa porque você envelhece e há uma cobrança absurda em cima do envelhecimento. Vivem botando foto de atriz de biquini na praia e falando mal, uma coisa agressiva, violenta, raivosa. Eu acho isso tudo um horror. Eu acho que eu aprendi a ver isso agora que eu já não tenho mais isso na minha vida”, explicou Tuca sobre sua fase como galã.

Mais adiante, quando conversava sobre a geração com mais de 50 anos, as provocações políticas, os dois brincaram sobre as biscoitadas de Tuco na internet. “Oh, seu velho, você não tem vergonha não? Não. Eu adoro quando a gente vê assim: ‘você não tem importância nenhuma’. Eu digo: se eu não tenho importância nenhuma, então porque você está aqui comentando o meu post? Erro teu que eu não tenho importância para você”, brinca o ator.



Vannucci afirma que Tuca é um cara que colocou a cara para bater, principalmente através do seu Twitter, onde o ator se posiciona, além disso, nos quatro anos do governo Bolsonaro, compartilhou a sua opinião e foi bastante atacado. “Todas as áreas foram afetadas pelo negacionismo, por alguém que nega a ciência, que nega a cultura, que nega a arte, não é só a área que me atinge. Ele atingia os médicos, ele atingia os engenheiros, atingia todo mundo. Eu me manifesto bem antes do governo Bolsonaro, pelo menos uns dois, três anos antes, entendeu? Eu já falava, eu já comentava. No governo que ele foi eleito, e agora ainda tem, para qualquer pessoa que tenha um mínimo de honestidade e reconhece, que há um crescimento nazifascista neste país. As pessoas vão para a internet para cometer crimes com a certeza da impunidade, elas fazem o que elas querem, elas dizem o que elas querem, elas cometem crimes o tempo todo. Então, existe um movimento nazifascista. Eu não sei se os atores têm que se posicionar. Eu não me sinto bem em não me posicionar. Eu não me sinto confortável se eu não falar. Corro risco? Corro”, argumenta.



O ator continuou sobre sua exposição na internet que acontece através das suas opiniões. “Num momento de muita angústia, me vi na necessidade de falar. Agora não vou falar porque eu sou PT, eu sou debochado, eu debocho. E eu não trato ninguém mal. O problema é que as pessoas muitas vezes entram na minha conta e dizem: atorzinho de merda. Quando você chega para mim e diz atorzinho de merda, você liberou para mim, entendeu? Você me desrespeitou, você entrou para me ferir. E se você está entrando para me ferir eu tenho o direito de me defender, é legítima defesa”, disse Tuca sobre os ataques sofridos nas redes socias. A entrevista terminou com a conclusão do ator de que jamais estará satisfeito em sua carreira: “só quando o caixão fechar”.