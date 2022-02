“Eu achava que o sexo tântrico era promiscuidade, mas é uma forma de libertação”, diz seguidora do Padrinho

A jovem informou que as dicas do especialista aumentaram a conexão que ela tinha com o namorado

O que te vem na cabeça quando o assunto é sexo tântrico? Fetiches, venda, promiscuidade? Essa é a forma que muitos veem com preconceito essa técnica. João Vitor Heringer, conhecido como Padrinho, trabalha desmistificando o método e mostrando como pode tornar tudo melhor e mais prazeroso. Uma das seguidoras e alunas dele, Amanda Freitas, teve a vida transformada com as dicas relacionadas a esse assunto.



Amanda é psicóloga e confessou que relacionava o sexo tântrico a coisas ruins, mas mudou radicalmente a ideia após seguir Padrinho nas redes sociais. Ela começou a segui-lo por pura curiosidade após ver um anúncio no Instagram. “Ele tem um conteúdo e uma forma de enxergar a vida que rompe com padrões e estigmas sociais. Eu comecei a observar e me encantar com essas ideias”, disse.

Começando a se interessar pelo assunto, Amanda decidiu se inscrever no curso “Sussurro Tântrico” do Padrinho. Ela afirmou que o que aprendeu pode transformar a vida de alguém como um todo, nas relações, vida financeira, no trabalho. “A forma que ele [Padrinho] aborda o tantra é muito prática e simples, mas muito profunda. O que mais me chamou atenção foi o poder que você tem e pode ter sobre sua vida e a outra pessoa. Acreditar que você tem a capacidade de transformar a vida de alguém, transformou a minha vida e me empoderou”.

Com os ensinamentos, a psicóloga afirma que entende hoje que é um canal de transformação na vida das pessoas e usa isso ao seu favor e para melhorar a vida de quem está do lado dela. “Você precisa acreditar e se empoderar. No meu caso, com meu namorado, eu me entreguei, me empoderei e apliquei o ‘sussurro tântrico’. Ele sentiu tanto prazer que ficou tonto, foi uma noite inesquecível. Nossa relação melhora cada dia mais”, contou.

A seguidora de Padrinho acredita que todos deveriam estudar o assunto para melhorar ainda mais a própria vida e as relações. Sobre Padrinho, ela só tem elogios. “Eu só tenho a agradecer a ele e a equipe. Eu acho que ele deve ganhar o mundo, transformando ainda mais vidas porque é exatamente isso que ele faz”, concluiu Amanda.