ETEL apresenta Conexões na SP-Arte 2022

A relação do design com seu tempo, região e conexões culturais, é representada por Joaquim

Tenreiro, Daciano da Costa e Patricia Urquiola, sendo que essa última traz peça inédita ao evento

Após quase dois anos de reclusão e conexões digitais, a ETEL aposta em uma exposição

sensorial, e as relações entre Brasil, Portugal e Espanha que é explorada na décima oitava

edição da SP-Arte 2022. Com peças expostas pela primeira vez no Brasil e assinadas por

Patricia Urquiola, Joaquim Tenreiro e Daciano da Costa, a Galeria apresenta o elo entre

passado e presente. Trata-se de um conjunto de reedições originais e edições atuais

desenhadas por importantes precursores do design moderno em contraponto com criações

do hoje, e os desafios desse tempo.

Obra de Joaquim Tenreiro



Joaquim Tenreiro, pai do design moderno brasileiro, e Daciano da Costa, reconhecido patrono

do design moderno Português – ambos portugueses de nascença – participam do momento

passado, e manifestam as diferentes conexões com suas influências e identidades. Desde

meados do século XX, Tenreiro apresenta de forma desafiadora, e única, criações

condizentes com a realidade brasileira da época, distante da possibilidade de industrialização,

com madeiras tipicamente brasileiras, e clima quente, o que o fez desafiar os limites da leveza

na sua construção. Já Daciano, em contraponto, traz criações alinhadas com o modernismo

europeu, buscando o bom desenho, aliado à função, mas também em íntima conexão com a

arquitetura de sua época.



Já no presente momento em que vivemos, Patricia Urquiola em parceria com a ETEL,

desenvolve criações que materializam novas formas de conexão, revisitando a tipologia dos

carrinhos marcantes na história do design brasileiro, unindo às preciosas madeiras

brasileiras, mas em uma estética atual, e que trata com sensibilidade os desafios ambientais

desse nosso tempo.

Obra de Patricia Urquiola



A primeira experimentação resultou na criação do material Plasma, idealizado por Lissa

Carmona, CEO e curadora da ETEL, para a linha Cascas, composta pelo Carrinho de chá,

Contenitore e Mesa lateral. O resultado foi consolidado graças a parceria com a Vallvé, que

possibilitou a união desse composto feito 80% de fontes renováveis, de cavacos de madeira

da produção junto com polímero de fonte vegetal e 20% de resinas minerais.

Data da exposição: 07 a 10 de abril – Dia 06 de abril reservado a convidados.

Horário de visitação: De quinta a sábado das 13h às 19h- No domingo das 11h às

19h



O segundo material sustentável é nomeado como Marwoolus®, feito com resíduos de

mármore e uma reminiscência de lã da indústria da moda, desenhado na Itália por Marco

Guazzini. A inovadora solução é utilizada na produção das peças da linha Raízes de Patricia

Urquiola, composta pela Mesa central, Aparador e a inédita Mesa Lateral Raízes, essa última

exposta no Pavilhão da Bienal.