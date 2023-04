Estúdio brasiliense de design apresenta peças selecionadas no Salão do Móvel de Milão

No stand da Abimóvel, serão expostos a Chaise e Poltrona Aor da coleção Borogodó assinados pela Choque Design

O estúdio brasiliense Choque Design é presença confirmada no maior evento internacional de design que acontece em Milão, na Itália. Entre 17 e 23 de abril, l a 61ª edição do Salão do Móvel de Milão, movimenta a cidade italiana com as principais tendências do setor.

A Breton, marca referência de mobiliário de alto padrão no mercado brasileiro, apresenta duas peças da Coleção Borogodó Breton, assinadas pelo estúdio brasiliense Choque Design no stand da Abimóvel, no Pavilhão 24, stand F05 e F07.

A Chaise Aor tem encosto ajustável e sustentação para diversos tipos de corpos

Com um futuro constantemente mutável e imprevisível, o olhar cuidadoso para as memórias afetivas do passado proporciona acolhimento e acolhimento. A Chaise e Poltrona Aor, assinadas pelo Choque Design, retomam então referências de clássicos do design brasileiro da década de 60 e 70 com um olhar contemporâneo. As peças são leves, multifuncionais e oferecem soluções de design para o mundo atual.

A Chaise Aor, por exemplo, conta com um assento vazado que permite guardar um livro ou Ipad, e seu desenho apresenta encosto ajustável e sustentação para aconchegar uma diversidade de corpos. Já a Poltrona Aor, com desenho leve e escultórico, tem a versatilidade de mobiliário que pode ser utilizado em ambientes residenciais e corporativos.