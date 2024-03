Estudante sergipano de escola pública e que fazia bicos de servente de pedreiro alcança 3º lugar em vestibular para curso de Medicina em Universidade Federal

Gabriel Cavalcante é o primeiro morador de seu bairro a cursar Medicina em uma Universidade Pública

Com muito foco em alcançar seus objetivos, o estudante Gabriel Cavalcante, do Centro de Excelência Vitória de Santa Maria, escola de Ensino Médio Integral em Aracaju (SE), conseguiu superar os obstáculos da vida após a morte de seu pai em decorrência de um acidente de trabalho, e ser aprovado em terceiro lugar em Medicina, entre os cotistas pretos, pardos e indígenas, na Universidade Federal de Sergipe.

De acordo com o Gabriel, conciliar o trabalho e os estudos foi a parte mais complicada, mas que, certamente, valeu a pena. Aos finais de semana, trabalha como servente de pedreiro e realiza outros serviços na construção civil para contribuir no sustento de casa.

“Precisei trabalhar desde cedo, pois minha família nunca foi abastada, e depois que meu pai faleceu tudo piorou, já que ele era o único provedor da casa. Eu chegava sempre muito cansado e ainda tinha que estudar, mas graças à convivência com meus colegas e professores no Ensino Médio Integral, além das atividades prazerosas como as eletivas, fui muito inspirado a continuar com meu projeto de vida”, declara o jovem Gabriel.

Trajetória no Ensino Médio Integral e protagonismo juvenil

Estudando na mesma escola desde o ensino fundamental, Gabriel mesmo antes da migração para ensino integral, sempre foi um aluno brilhante, tendo conquistado, no decorrer de sua trajetória escolar, um histórico excepcional de vitórias. Além de seus resultados em provas, o estudante também se destacava por seus valores e, sobretudo, por seu perfil de liderança e protagonismo, como enfatiza o professor Cledvaldo Correia.

“Desde a primeira série do ensino médio, auxiliamos na construção e execução do projeto de vida de Gabriel. Em 2021, trabalhamos a identidade (para que ele pudesse se reconhecer) e os conflitos (externos e internos) que poderiam, de alguma forma, afetá-lo em suas relações e até atrapalhar seu foco nos estudos. Ainda nesse ano, Gabriel se tornou um jovem protagonista em nossa escola e passou a desempenhar ações tão significativas que acabaram despertando o interesse de muitos outros alunos, se tornando referência para seus colegas”, explica Cledvaldo.

Por meio das ferramentas pedagógicas variadas do sistema de ensino, como os clubes de protagonismo, as atividades interdisciplinares, as eletivas, entre outras, o jovem pode se destacar e desenvolver ainda mais suas aptidões, ficando mais ciente de seus propósitos e ações. Além de aluno, Gabriel executou outras funções, como quando foi monitor de Matemática, para ajudar aqueles que tinham mais dificuldade; quando colaborou com eventos, na arrumação de merendas etc, através do projeto Jovens Protagonistas (JP), como ressalta Cledvaldo: “a tutoria, também componente curricular do ensino médio integral, foi fator primordial para dar suporte a Gabriel. Como tutor, pude sentar-me várias vezes com ele e discutir e traçar metas para o futuro”.

Apaixonado pela área de neurocirurgia, cardiologia e cirurgia geral, o estudante começará suas aulas em maio deste ano e, mesmo assim, permanecerá trabalhando como servente para ajudar sua mãe e seus irmãos.

Ensino Médio Integral

Ao apostar no protagonismo juvenil e nos projetos de vida, o Ensino Médio Integral busca se conectar à realidade dos estudantes, focando no desenvolvimento das habilidades e competências socioemocionais. Uma iniciativa moderna e gratuita, cujo objetivo é promover o amadurecimento do indivíduo, a fim de prepará-lo não só para o mercado de trabalho ou para o vestibular, mas também para a vida.

Os jovens são estimulados a traçarem seus sonhos e os caminhos para alcançá-los e são acompanhados de perto – individualmente e em grupo – para que encontrem as escolhas que melhor se adaptem aos seus objetivos.

O Ensino Médio Integral é uma proposta pedagógica multidimensional, moderna, nacional, pública e gratuita. A partir de um modelo de ensino que se conecta à realidade dos jovens e ao desenvolvimento de suas competências cognitivas e socioemocionais, propõe a formação integral dos estudantes. Trabalha pilares como projeto de vida, aprendizado na prática, tutoria, protagonismo juvenil, acolhimento, orientação de estudos e eletivas, que promovem a formação completa do aluno, junto aos componentes curriculares já previstos na BNCC. Está presente em cerca de 6 mil escolas em todo o país, beneficiando mais de 1 milhão de estudantes.