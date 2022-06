Estreia: Turismo católico é tema do programa ‘Santuários’ no canal Travel Box Brazil

Em sua primeira temporada, série visita santuários brasileiros e uruguaios para mostrar a intersecção entre fé, cultura e turismo

Em um país onde metade da população se declara católica, o turismo religioso representa um importante vetor econômico e cultural. No programa Santuários, que estreia dia 24 de junho no canal Travel Box Brazil, o apresentador Diogo Albino embarca em uma jornada de fé e descoberta pelos principais templos de adoração do catolicismo.

Em sua primeira temporada, a série visitou santuários brasileiros e uruguaios, revelando curiosidades da história local e explorando as interseções entre religiosidade, cultura e turismo. Com uma linguagem jovem e receptiva, o programa tem como principal objetivo conhecer e divulgar como a vontade de Deus acontece através da igreja.

O programa nos leva aos principais Santuários católicos do Brasil, como a Catedral Nacional de Aparecida, no interior de São Paulo. A jornada contempla ainda a Catedral Metropolitana de Nossa Senhora do Desterro, em Florianópolis, a Igreja Nossa Senhora do Novo Caminho, réplica da igreja das Bem-aventuranças de Israel, situada em Jacareí, e a Igreja de Nosso Senhor do Bonfim, em Salvador.

Já em terras uruguaias, vamos conhecer a Iglesia de las Carmelitas, imponente construção em estilo gótico, e a Catedral Metropolitana de Montevidéu.

Disponível nas principais operadoras de TV por assinatura, o Travel Box Brazil pode ser acessado também — em formato linear — através da plataforma de streaming Box Brazil Play, dedicada exclusivamente ao conteúdo nacional.