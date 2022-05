Estreia neste sábado ‘O Bem Amado’, no canal viva

O canal Viva vai trazer de volta um dos personagens mais icônicos da Tv brasileira: Odorico Paraguaçu de “O Bem-Amado”. A história do prefeito oportunista vivido por Marco Nanini na fictícia cidade de Sucupira voltará às telas nesta noite a partir das 20h30.

Baseada na obra de Dias Gomes, a trama conta a história do prefeito Odorico, que após se eleger com a promessa de construção de um cemitério municipal, recorre a falcatruas para finalizar a obra. O problema é que não morre ninguém para inaugurar o cemitério e, assim, justificar os gastos.

A trama tem um elenco de peso da Tv Globo como Matheus Nachtergaele, Zezé Polessa, Andréa Beltrão, Drica Moraes, Tonico Pereira, além da direção de Guel Arraes. A minissérie foi exibida originalmente em 2011, é uma versão para a televisão do longa-metragem O Bem-Amado, lançado em 2010. É a terceira adaptação da peça “Odorico, O Bem-Amado, e os Mistérios do Amor e da Morte” para TV. Em 1973 foi a primeira novela a cores da Globo e entre 1980 e 1984 foi um seriado com parte do elenco original da novela.