Estilista Taússe Daniel estreia nas passarelas do Nova York Fashion Week com coleção que exaltará a alta costura africana

A estilista moçambicana faz sua estreia no Nova York Fashion Week (NYFW), sendo a única representante de Moçambique e do continente Africano na principal semana de moda do mundo ao desfilar sua coleção “Blooming”, no próximo domingo (12)

Moçambique e todo continente africano estará bem representado no Nova York Fashion Week pela estilista Taússe Daniel. O evento que acontece no City Point Brooklyn, entre os dias 9 e 15 de fevereiro, apresenta as principais tendências fashionistas a serem adotadas na estação outono/inverno e desfilará pelas passarelas, coleções de renomados profissionais, como Ralph Lauren e Marc Jacobs.

A estreia da estilista acontecerá no próximo domingo (12)

“Sempre busquei informações sobre como participar da semana de moda e fazia a entrega do meu material. Os convites foram surgindo e eis que aqui estou em Nova York. Certamente que existe nervosismo, pois não é todo dia que desfilamos pela principal passarela de moda do mundo, mas estou centrada na coleção que irei apresentar ao público durante essa semana fashionista”, comenta Taússe Daniel.

Ao todo serão 12 looks desfilados na passarela que mostrarão um pouco do trabalho da estilista de alta costura que veste importantes nomes da sociedade de Moçambique e de seu continente. As peças trabalhadas de modo quase artesanal terão como marcas seus cortes que fogem da normalidade, suas cores em tons florais e estampas que remetem ao grande continente mundial, a África.

“Estou contando os dias para apresentação desse importante desfile que marcará o futuro da minha carreira”, declara a estilista

“Minha coleção passeia pelos jardins de flores. Os looks a serem apresentados serão trabalhados com tecidos variados e terão abordagens do continente africano. O look ‘orquídea negra’ fará o encerramento e posso garantir que todos terão uma característica própria e ficarão presentes na memória de todos aqueles que forem conferir o meu trabalho”, resume a estilista que chegou nos Estados Unidos na noite deste domingo (05). “Estou simplesmente contando os dias para apresentação deste importante desfile que marcará o futuro de minha carreira.

Sobre Taússe Daniel

Nascida em Moçambique, na África, Taússe Catarina Daniel Remane, conhecida como Taússe Daniel, se especializou em alta costura, com atendimento personalizado em seu atelier Taússy, frequentado por mulheres sofisticadas, cosmopolitas e avançadas ao conceito da moda.

O pavão se revela uma característica criativa de sua marca, com aparição na cartela de cores e na estamparia das peças de suas coleções. A ave se tornou uma inspiração à designer ao contemplar “vaidade” e “magnitude” as peças que fazem parte dos looks sugeridos pela estilista.

No circuito da moda Taússe Daniel seus primeiros passos foram dados como designer. Em 2009, participou pela 1ª vez de um grande evento, o “Moçambique Fashion Week”, conquistando o prêmio Melhor Young Designer. No ano seguinte, foi a vencedora do Awards de Mulher Empreendedora, na MOWE (Month of women entrepreneur) e, em 2011, recebeu o prêmio pela segunda vez.

Com passos promissores no meio fashion internacional, Taússe é reconhecida entre as melhores profissionais de seu país e continente. Entre os desafios está apresentar seu trabalho e vestir celebridades internacionais, além da consolidação de sua plataforma comercial no sistema digital. Atualmente, preside o Pelouro de Empreendedorismo Feminino e a Associação de Pequenas e Médias Empresas, conquistas obtidas por seu desempenho em inspiração à sociedade moçambicana.

Suas redes sociais superam 120 mil seguidores, sendo 40 mil no Instagram (@taussy); 71 mil no canal do Youtube (@ Taussydaniel) e 8 mil no Facebook (@Taussydanielofficial).