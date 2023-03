Estilista Elton Machado diz que pisou em Universidade pela primeira vez graças a cantora Ludmilla

Em sua conta oficial no twitter, o criador da marca Brabo, compartilhou que teve a oportunidade de palestrar em uma universidade devido a visibilidade que seu trabalho ganhou após clipe de Ludmilla

Quem já deu o play no videoclipe “Sou má”, trap de Ludmilla com Tasha e Tracie, pode ver a cantora vestindo um biquíni estruturado, com tons de dourado que modelou a silhueta da cantora.

Biquíni dourado, feito com cola quente, utilizado pela cantora Ludmilla no clipe de “Sou má” é criação de Elton Machado

O responsável pela criação dessa peça é o estilista Elton Machado, fundador da marca autoral Brabo. Elton já vestiu também outros grandes nomes da indústria fonográfica, como Luísa Sonza, Carol Biazin e Any Gabrielly.

Elton Machado, da marca autoral Brabo, palestra em universidade e menciona cantora Ludmilla como uma das responsáveis por esse conquista

Em sua conta oficial na rede social Twitter, o estilista se emocionou ao dizer que desistiu cedo do sonho de cursar nível superior, mas a visibilidade que Ludmilla trouxe mudou seu destino. “Oi, @ludmilla . Perdi cedo a esperança de um dia ter ensino superior, e graças a confecção dourada de cola quente que você usou no clipe Sou Má, ontem eu entrei pela primeira vez num universidade, numa das mais prestigiadas do país, como palestrante”, escreveu enquanto mencionava a cantora.

Em sua conta oficial no twitter, Elton mencionou Ludmilla e escreveu emocionado sobre reviravolta na vida profissional

Ludmilla não perdeu a oportunidade de enaltecer o trabalho de Elton. Retweetou o tweet do estilista pela sua conta oficial e ainda comentou: “Isso me lembrou aquela fase da Rihanna: ‘Você que disse que eu não chegaria a lugar algum e nunca pisaria em uma universidade… Olha eu aqui em Haward dando palestra’. Parabéns, brabo! Você é foda”, declarou a cantora.

Após o compartilhamento da cantora, o tweet em questão ultrapassou as 300mil visualizações.