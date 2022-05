Estética genital? Rennova faz história com técnica de rejuvenescimento íntimo no Brasil

A marca é referência em harmonização facial e corporal

O Congresso Mundial de Ginecologia Regenerativa e Estética da Academia Brasileira de Ginecologia Regenerativa (ABGREF) vai abrir espaço para grandes novidades e tecnologias da área. A Rennova, marca líder em produtos de harmonização facial e corporal no Brasil, estará presente e vai apresentar um simpósio sobre Ginecologia Regenerativa.

Leonardo Rezende afirma que a Rennova fará história no mercado brasileiro na área de ginecologia regenerativa



O evento acontecerá na sexta-feira e no sábado, dias 13 e 14 de maio, no Rio de Janeiro. O congresso é voltado para médicos ginecologistas, dermatologistas, cirurgiões plásticos entre outras especialidades. Como referência no setor, a Rennova vai mostrar uma grande novidade, que é uma técnica de rejuvenescimento íntimo.

A marca terá um simpósio ministrado pelo Dr. José Antônio Zelaquett, profissional reconhecido mundialmente pelo pioneirismo nas técnicas exclusivas para tratamentos estéticos íntimos



“Mais uma vez, a Rennova irá fazer história no mercado brasileiro com essa nova frente de atuação: a ginecologia regenerativa. Em conversas com especialistas, percebemos o quão frequentes são as queixas sobre a estética genital. A Rennova vai agregar soluções junto à atividade médica na minimização desses problemas”, anuncia Leonardo Rezende, CEO da marca.



A empresa está sempre à frente mostrando inovações e tecnologias, por isso está conduzindo esse estudo inédito e pioneiro sobre rejuvenescimento íntimo. Se tudo der certo, será possível corrigir flacidez, excesso de pele e assimetrias da vulva, que são queixas de algumas mulheres. No espaço da Rennova, os profissionais vão conhecer o portfólio da marca, que conta com produtos à base de ácido hialurônico, bioestimuladores, toxina botulínica entre outros para procedimentos de harmonização facial e corporal.