“Estar bem consigo mesma também é importante para saúde”, afirma a médica Carol Berger

A cirurgiã fez um evento para seletos convidados em Santa Catarina

Após tanto tempo sem sair de casa e encontrar os amigos por conta da pandemia de Covid-19, a médica Carol Berger decidiu fazer uma reunião com alguns convidados para um encontro de beleza e saúde em Florianópolis, Santa Catarina. O evento foi um sucesso, cheio de troca de informações e dicas.

Além de amigas e pacientes, jornalistas e influenciadoras digitais também prestigiaram o evento (Fotos: José Somensi)



A Dra. Carol Berger é especialista em embelezar faces com naturalidade, sem modifica-las, presando sempre por resultados naturais e elegantes. Com pós-graduação em Dermatologia e Cosmiatria e Laser e sendo uma referência na área, a médica contou com a presença de convidados super especiais no evento, como amigas, clientes, a nutricionista Gismari Bertoncello, influenciadoras digitais, jornalistas e o marido, o cirurgião plástico Dr. Paulo Solano.

Dra Carol. e o marido, Dr. Paulo Solano, estão à frente da Clínica Solano, no prédio Estação Milano, em Florianópolis (Fotos: José Somensi)



“Depois de tanto tempo em que ficamos afastados dos eventos, com os rostos cobertos pelas máscaras e até deixando os cuidados estéticos de lado, nada mais justo do que reunir amigas e pacientes para relembrar a importância de olhar para si, retomar os cuidados estéticos, afinal estar bem consigo mesma, estar satisfeita com a pessoa que você vê no espelho, também é importante para a nossa saúde e autoestima”, disse a Dra. Carol.

A proposta foi fazer um evento intimista sobre beleza, saúde, rejuvenescimento e nutrição (Fotos: José Somensi)



O encontro aconteceu na última quinta-feira, 5, no shopping Casa & Design, com uma vibe super intimista, com assessoria do jornalista Davi Paes e Lima. Os convidados conversaram sobre beleza, saúde, rejuvenescimento e nutrição – além, é claro, de brindar a retomada dos eventos sociais na capital. A noite também contou com a participação da nutricionista Gismari Bertoncello.