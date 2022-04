Está à toa no feriado? Conheça 3 cidades do Sul e já organize sua viagem

Confira três destinos perfeitos para quem procura tranquilidade, gastronomia e uma experiência diferenciada

Um dos poucos feriados prolongados de 2022 chegou, o feriado de Tiradentes, e quem não soube aproveitar a oportunidade para fazer aquela viagem com a família ou amigos já pode garantir aquele destino perfeito para o próximo feriadão. O Jornal de Brasília selecionou três cidades incríveis do Sul que você precisa conhecer.

Guaíba é uma cidade com pouco mais de 100 mil habitantes



O próximo feriado que cairá durante a semana será em uma quinta-feira, dia 16 de junho, data de Corpus Christi. Para quem quer um destino calmo, com boas opções de hospedagem, gastronomia e bons passeios, o Sul do Brasil tem ótimas opções, como Guaíba-RS, Criciúma-SC e Curitiba-PR.

Na orla do Rio Guaíba, especialmente no final da tarde, você poderá curtir um ambiente arborizado, tranquilo, com várias opções de restaurantes e uma vista panorâmica para Porto Alegre



Para quem quer conhecer o Rio Grande do Sul, Guaíba é uma excelente opção. A cidade fica na região metropolitana de Porto Alegre e nasceu às margens do Rio Guaíba. O local foi cenário de episódios históricos do Estado e tem lindas paisagens para serem contempladas, como a da orla do Rio Guaíba, vista panorâmica para Porto Alegre. Tem também o City Tour de Jardineira, o Mirante da escadaria, vários restaurantes e muito mais.

Criciúma é conhecida como a capital brasileira do carvão e do revestimento cerâmico



Para quem vai ficar por lá, a dica é se hospedar no Ibis Guaíba, que é super econômico e tem vários tipos de comodidades para casais e famílias. Os quartos são todos modernos, o hotel é super bem localizado, pet friendly e conta com estacionamento. Inclusive, para quem quer turistar, o hotel fica a menos de 1 hora de Porto Alegre e outros pontos turísticos locais.

Em Criciúma, a Gruta Nossa Senhora de Lourdes é uma boa opção, cercada de mata nativa e uma fonte natural que abriga a imagem da Santa



A segunda dica é Criciúma, maior cidade do Sul de Santa Catarina. A cidade é perfeita para quem adora um clima frio e tem vários parques, museus, opções culturais e gastronômicas. Um bom lugar para visitar é a Mina de visitação Octavio Fontana, a única mina de carvão disponível à visitação na América Latina, e a Gruta Nossa Senhora de Lourdes.

No hotel Grand Mercure Curitiba Rayon são 12.848 metros quadrados de construção, sendo 18 andares com 159 apartamentos



Já em Santa Catarina, a dica é o Novotel Criciúma, que conta com uma decoração moderna e inspirada nas minas de carvão da cidade. Há quartos para casais, solteiros e famílias, todos com muito conforto e design excelente. O hotel tem também um Gourmet Bar, que serve pequeno-almoço, almoço e jantar, além de possui sauna, sala de massagem e espaço criança.



A famosa Curitiba também entra na lista com os lindos parques e monumentos que encantam os turistas. A cidade tem um centro histórico cheio de experiências para quem gosta de arquitetura e cultura. A primeira dica é fazer uma caminhada no Calçadão da Rua XV de Novembro, visitar o Bondinho e a Biblioteca Pública do Paraná.

O Calçadão da Rua XV de Novembro é perfeito para uma caminhada segura com várias opções de compras, restaurantes e padarias. Nesta caminhada vale a pena parar na Confeitaria das Famílias



Para quem vai se hospedar na capital paraense a dica de hospedagem é o Grand Mercure Curitiba Rayon. O hotel está super bem localizado, a apenas duas quadras do início do calçadão da Rua XV, pertinho da praça Osório, e o ônibus Turismo da cidade passa bem na frente. O hotel conta com espaço fitness, sauna, spa e salas de eventos, além de dois renomados restaurantes.