Esposas dos jogadores da seleção brasileira estrelam ação da Cimed na Copa

As influenciadoras Carol Cabrino, Belle Silva, Duda Fournier, Anna Casemiro, Taia Belloli e Fernanda Bachi produtos de consumo da marca dentro do contexto do mundial

A Cimed é a terceira maior farmacêutica do Brasil em volume de vendas e patrocinadora da Seleção Brasileira de Futebol, anuncia a contratação de cinco influenciadoras, esposas de atletas da seleção, como aposta da campanha da farmacêutica nas redes sociais. Natalia Rodrigues Belloli Carol Cabrino, Belle Silva, Duda Fournier, Anna Casemiro, Taia Belloli, são casadas com os jogadores Marquinhos, Thiago Silva, Paquetá, Casemiro e Raphinha.. O squad será liderado por Fernanda Bachi, esposa do auxiliar técnico da seleção brasileira e filho do treinador Tite, Matheus Bachi. Isabelle Silva O objetivo da empresa é dar protagonismo para essas mulheres que ficam nos bastidores, mas que também são responsáveis pelo sucesso dos atletas. Anna Mariana Casemiro "Escolhemos esse time de super mulheres que são parte fundamental do sucesso dos jogadores da nossa seleção. São elas que estão no dia-a-dia dando todo o suporte a eles e por isso quisemos trazê-las para protagonizar a nossa campanha", explica João Adibe Marques, Presidente da Cimed. João Adibe Marques, Presidente da Cimed Além de trazer conteúdos de bastidores que só elas terão acesso, as influenciadoras vão mostrar sua rotina que inclui os produtos da Cimed, como o Lavitan, complexo vitamínico e principal produto do portfólio da marca que se relaciona com o universo esportivo. João e Tite