Espetáculo de teatro-dança, Fio a Fio, será apresentado gratuitamente em Uberlândia-MG

Com a retomada segura dos eventos após a pandemia de Covid-19, o ano já começa com novidades para a cidade de Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Para quem estava com saudades do teatro a notícia é boa! O espetáculo de teatro-dança, Fio a Fio, em cartaz, gratuitamente, no município.

O espetáculo foi criado pelos intérpretes Giselle Rodrigues e Édi Oliveira, que dividem a cena com outros atores. A apresentação tem como tema o envelhecimento, retratando o envelhecer como algo paradoxal. Com muita dança e uma linda história, Fio a Fio vai te surpreender e encantar.

As apresentações vão acontecer no próximo fim de semana, dia 8 e 9 de janeiro, às 19 horas. O espetáculo acontecerá na Escola Livre do Grupontapé e quem deseja assistir precisa chegar no local com antecedência, pois os ingressos serão distribuídos uma hora antes e são limitados. Vale lembrar que todos precisam usar máscara de proteção e mostrar o comprovante de vacinação.

O espetáculo já passou por Bogotá, na Colômbia, no XI Festival Danza en la Ciudad, e agora chega a Uberlândia. Logo após as apresentações, haverá também um bate-papo com os artistas. No domingo, dia 9, está previsto uma oficina de improvisação conduzida pelos diretores e intérpretes do espetáculo, Giselle Rodrigues e Edi Oliveira, voltada para atores e bailarinos, estudantes e/ou profissionais que se interessarem

Todas as atividades são gratuitas e contam com uma intérprete em libras, ampliando e viabilizando o acesso de surdos

Serviço:

O quê: Espetáculo de dança-teatro Fio a Fio, com Giselle Rodrigues e Edi Oliveira

Quando: 08 e 09 de janeiro de 2022 (Sábado e domingo, às 19h)

Onde: Teatro da Escola Livre do Grupontapé – R. Tupaciguara, 471 – Bairro Aparecida – Uberlândia, MG

Entrada Franca

Classificação indicativa: 12 anos

Lotação do espaço devido ao protocolo sanitário em vigor: 50 pessoas

Será exigido a apresentação do certificado de vacinação contra a Covid-19 para entrar ao teatro e o uso da máscara é obrigatório. Um evento seguro e com distanciamento social para que o público possa se sentir confortável e à vontade.