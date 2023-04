Especialistas recomendam lavagem nasal diária para fortalecer saúde das crianças no outono

Época do ano traz aumento de doenças respiratórias em crianças e especialistas indicam solução simples

Com a chegada do outono, os pais precisam se preocupar ainda mais com a saúde dos seus filhos. A queda de temperatura e a maior circulação de vírus e bactérias provocam resfriados, gripes e outras doenças respiratórias que podem deixar as crianças cansadas, irritadas e com o sono prejudicado. Além disso, o ar mais seco e frio pode agravar sintomas respiratórios em quem já sofre de rinite, asma, sinusite ou é alérgico.

NoseWash facilita a vida dos pais, por ser lúdico e adaptado para crianças

Para prevenir a proliferação de vírus, bactérias e outros microorganismos nas vias aéreas superiores, especialistas recomendam a lavagem nasal diária. Antes vista como uma medida para ser feita apenas em caso de doenças, a lavagem nasal diária se tornou uma recomendação essencial para manter a saúde das crianças no outono.

Especialistas recomendam a lavagem nasal diária como uma forma simples e eficaz de fortalecer a saúde das crianças no outono

“A lavagem diária mantém a higienização das mucosas, fluidifica a via aérea nasal e diminui a inflamação local. Com isso, percebemos menor incidência de quadros respiratórios e melhora da saúde em geral”, explica a pediatra e neonatologista da Maternidade Perinatal, Dra. Gabriela Facchini.

No entanto, muitos pais e crianças enfrentam dificuldades na hora da lavagem nasal. Para ajudar nessa tarefa, foi criado o NoseWash, o primeiro dispositivo de lavagem nasal especialmente desenvolvido para a primeira infância. O dispositivo é fácil de usar e torna a lavagem nasal uma experiência divertida para as crianças.

Michele Longo, bióloga e mãe de dois meninos, conheceu o NoseWash em 2022 e relata que a rotina da lavagem nasal mudou completamente em sua casa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Mantenha as vias respiratórias dos seus filhos saudáveis no outono com a lavagem nasal diária

“Antes era muito desgastante. O NoseWash mudou nossa rotina, parece que foi feito para atender a todas as minhas dificuldades. Meu filho de 5 anos faz sozinho e não preciso mais segurar o Victor para lavar o nariz. Não temos mais aquele momento tão estressante, com o desgaste físico e mental que nos deixava chateados. Agora, a gente até brinca na hora da lavagem nasal, tem fila, tem diálogo com os bichinhos do NoseWash. Ainda é desafiador, mas é impressionante como mudou nossa interação familiar. Como mãe, fico feliz em ver a ‘meleca’ saindo”, conta Michele.

A pediatra e neonatologista da Maternidade Perinatal, Dra. Gabriela Facchini

A lavagem nasal diária pode ser uma solução simples e eficaz para prevenir doenças respiratórias no outono. Com o NoseWash, essa tarefa pode ser ainda mais fácil e divertida para as crianças e suas famílias.

Lavagem nasal: saiba como fazer

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE