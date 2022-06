Especialistas da Avon e Natura são dois novos membros do Conselho da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos

Antônio Carlos Machado, doutor em biotecnologia e especialista da Natura e Cesar Tadashi, engenheiro químico e executivo da Avon, incrementam o conselho científico-tecnológico com suas expertises no desenvolvimento tecnológico no setor

Por trás dos perfumes mais cobiçados, dos produtos de cuidado com a pele e até dos produtos mais básicos de higiene pessoal, existem bastidores que poucos conhecem. A Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC) é uma entidade privada que representa nacional e internacionalmente as indústrias de todos os portes desse setor, instaladas em todo país, promove e defende os seus legítimos interesses, por meio de ações e instrumentos que contribuam para o seu desenvolvimento. Além disso, a ABIHPEC fomenta a competitividade, a credibilidade, a ética e a evolução contínua de toda a cadeia produtiva.

A ABIHPEC anuncia a integração de dois novos membros no Conselho Científico-Tecnológico, um órgão de assessoria de sua área de Inovação e Tecnologia. São profissionais com larga experiência: Antônio Carlos Machado, doutor em biotecnologia e especialista da Natura e Cesar Tadashi, engenheiro químico e executivo da Avon.

Atualmente presidido pelo executivo Sérgio Gonçalves, diretor da K4R Consulting, o Conselho reúne 22 especialistas nas mais diversas áreas de atuação da indústria de HPPC, além de pesquisadores acadêmicos e cientistas. Seu objetivo é apoiar o fomento à inovação no setor com discussões no campo científico-tecnológico, envolvendo um trabalho de prospecção, identificação e antecipação de tendências de desenvolvimento e disseminação de conteúdo estratégico, ajudando a identificar novas oportunidades de inovação para os negócios do setor.

Conheça os dois novos membros:

Antonio Carlos Machado é especialista na área de biotecnologia da Natura. Doutor pela UFRJ em Ciências da Engenharia Química, possui mais de 14 anos de experiência na área, atuando desde a concepção de novos projetos até o escalonamento e downstream de novas rotas biotecnológicas. Coordenou a área de transformação no Instituto SENAI de Inovação em Biossintéticos com foco em desenvolvimento de novos ingredientes para formulações cosméticas através de processos fermentativos em conjunto com técnicas de intensificação de processos.

Cesar Tadashi é engenheiro químico formado pela Universidade Santa Cecília com MBA em Marketing pela ESPM. Com mais de 25 anos de experiência no mercado e liderança executiva da Avon há 18 anos, trabalha no desenvolvimento estratégico de novos produtos, melhoria de processos, engenharia de embalagens e sustentabilidade. Como profissional de R&D, tem foco em resultados, direcionando múltiplos projetos desde a concepção até o lançamento. É também um defensor apaixonado pela sustentabilidade nas operações e processos diários.