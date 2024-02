Especialista mostra como transformar pressão em excelência no mundo corporativo

A mentora de inteligência emocional e consultora de carreira, Camila Sponton, explica como se motivar a partir da tensão do dia a dia profissional e conquistar resultados mais positivos

No mundo corporativo, a pressão é uma constante e a capacidade de transformar essa pressão em excelência é uma habilidade valiosa, que pode ser potencializada com algumas estratégias como autoconhecimento, planejamento, organização, resiliência, comunicação eficaz, foco no desenvolvimento contínuo e gerenciamento do estresse.

A mentora de alto impacto e especialista em Neurociências, Camila Sponton, reforça que, neste cenário empresarial, a pressão para cumprir metas se cruza com o medo de falhar.

“Profissionais de todos os setores enfrentam, diariamente, desafios que testam, não apenas as suas habilidades, mas, também, sua resiliência mental. A jornada em busca da excelência, está repleta de obstáculos. Quando as metas são inquestionáveis, encontrar o equilíbrio entre as expectativas da empresa e a qualidade do serviço prestado torna-se um desafio diário”, comenta.

Camila ressalta que um dos segredos para superar este problema, está em transformar a pressão em motivação.

E neste sentido, as estratégias acima citadas, são pontos de partida para conquistar esta mudança.

Autoconhecimento

Camila explica que, “entender seus pontos fortes e fracos, é fundamental para lidar com a pressão. Identificar suas limitações e trabalhar no aprimoramento contínuo ajuda a desenvolver habilidades de excelência”.

Planejamento e organização

“Uma gestão eficiente do tempo e dos recursos é essencial para manter a excelência sob pressão. Estabeleça metas claras, defina prioridades e crie um plano de ação detalhado para alcançá-las”, ensina a mentora.

Resiliência

Segundo Sponton é preciso encarar os desafios como oportunidades de crescimento. “Aprenda com os erros e supere as adversidades com determinação. A resiliência é um fator-chave para transformar a pressão em resultados positivos”.

Foco no que você já é bom

Culturalmente sempre fomos orientados a focar naquilo que temos nossas lacunas. De fato é importante, mas a excelência vem de corrigir rotas naquilo que não somos tão bons para não sombrear aquilo que somos excelentes. Extrapole naquilo que você já é bom, e nas suas dificuldades, cuide delas a ponto de que não dificultem você de exercer sua excelência

Comunicação eficaz

“Em momentos de pressão, a comunicação se torna ainda mais crucial. Mantenha uma comunicação clara e aberta com seus colegas de equipe e superiores, compartilhando informações relevantes e buscando apoio quando necessário”, enfatiza.

Foco no desenvolvimento contínuo

Busque constantemente aprender e se atualizar. Para Camila, é fundamental investir em capacitação profissional, participar de treinamentos e estar aberto a novas ideias e perspectivas. “O desenvolvimento contínuo é essencial para alcançar a excelência em qualquer ambiente corporativo”.

Gerenciamento do estresse

“A pressão pode levar ao estresse, o que pode afetar negativamente o desempenho. Pratique técnicas de gerenciamento do estresse, como exercícios físicos, meditação e pausas regulares para recarregar as energias”.

Como lidamos com o peso das expectativas?

Camila explana que em um mundo onde falhar parece inaceitável, é vital entender que erros são inevitáveis.

“Cada deslize é uma oportunidade de aprendizado, de correção de rota e crescimento. Sem se entregar à culpa, mas sim abraçando as reflexões, podemos avançar sem medo”, ensina.

E ela complementa que atender às grandes expectativas não deve significar a perda da essência ou da qualidade do trabalho, por isso, se torna importante encontrar maneiras de manter a autenticidade enquanto há o esforço para alcançar o proposto.

Líderes não são adversários, mas aliados

Sponton finaliza mostrando que o compartilhamento de desafios, a busca por soluções conjuntas e a divisão de ideias, criam um ambiente colaborativo.

“Esta abordagem, não só potencializa o senso de pertencimento, mas, também amplia as possibilidades de sucesso. Ao nos conhecermos melhor, ao compreendermos a fundo o negócio e ao dividirmos nossos pensamentos e estratégias, reforçamos a união da equipe. Sejam eles líderes ou liderados, todos têm um papel crucial no sucesso coletivo”, finaliza Camila Sponton.