Especialista Leonardo Oliveira desmistifica empreendedorismo digital, tendência que movimenta milhares de brasileiros

Pandemia acelerou processos digitais e impulsionou empreendedorismo no Brasil, mas é preciso saber aplicar conhecimentos para obter sucesso, diz especialista

Desde o início da pandemia, o empreendedorismo vem ganhando ainda mais espaço no Brasil. De acordo com dados do Sebrae, já são mais de 52 milhões de empreendedores no país, sendo que mais de 25% deles entraram para o mundo dos negócios somente a partir de 2020.

A aceleração dos processos digitais pelas empresas tem sido um dos principais impulsionadores desse crescimento, permitindo que colaboradores e novos empreendedores aproveitem as oportunidades que surgem em diferentes segmentos econômicos.

No entanto, para empreender com sucesso no ambiente virtual, é fundamental ter conhecimentos e saber aplicá-los corretamente. É o que afirma Leonardo de Oliveira, especialista em empreendedorismo e negócios digitais. CEO da Tyte Marketing Digital, empresa de tráfego pago e gerenciamento de redes sociais, e desenvolvedor de filtros para o Instagram, Leonardo se tornou referência no assunto e hoje também empreende com a venda de seus filtros.

Segundo o especialista, há diversas possibilidades de empreender na web, como vendendo filtros, trabalhando como social media, avaliador de vídeos, entre outras opções. Mas para ter sucesso, é preciso seguir algumas dicas essenciais, como pegar trabalhos que domine, ser sincero e transparente com os clientes, cobrar um valor justo, cumprir prazos estipulados, ser pontual, manter um relacionamento profissional com os clientes, não deixar que problemas pessoais interfiram na vida profissional e ser direto.

Com a pandemia, o empreendedorismo digital se tornou uma tendência inevitável no Brasil e já movimenta milhões de pessoas. No entanto, para obter sucesso nesse mercado, é preciso estar preparado e seguir as orientações de especialistas como Leonardo de Oliveira.