Especialista explica Importância do Acesso ao Crédito aos Empreendedores

Referência no assunto quando o tema é empreendedorismo, a gaúcha Luiza Castanho, que iniciou sua carreira como feirante quando jovem, hoje é mentora em empreendedorismo e uma das maiores autoridades do país, especializada em marketing de diferenciação e posicionamento de mercado.

Líder também no mercado fitness de luxo, a executiva é criadora da maior comunidade de academias de alto padrão, reconhecida por colaborar na criação da mais premium academia boutique do país. É fundadora e CEO da UFire (SP), empresa de educação para líderes e empreendedores. site: luizacastanho.com.br

Com tanta expertise na bagagem, a especialista contribui com a emancipação profissional de empreendedores explicando como eles podem se posicionar estrategicamente no mercado, a importância de se organizar financeiramente, e informações sobre como incentivar a criação e expansão de negócios.

Em seus quase 30 anos de carreira com 20 anos destinados a atuação em multinacionais como Carrefour e Leroy Merlin, Luiza se tornou referência na arte de atrair clientes interessados em qualidade e resultado que estejam dispostos a pagar mais por isso, fazendo com que o dono do negócio, saia, definitivamente, daquela guerra de preços, muito comum entre empresas concorrentes.

“Resumidamente, a ideia é ensinar como fazer com que o cliente valorize o produto oferecido, não abrindo mão dele, qualquer que seja o preço que precise pagar para usufruí-lo. No meu entender, esse é o sonho de todo empreendedor”, ressalta a executiva.

A executiva já realizou trabalhos relacionados a mudança de posicionamento de mercado para mais de 500 marcas em 13 países . Desde 2012 atua no mercado fitness. Com seu olhar aguçado e pensamento diferenciado, sua maior habilidade é poder olhar para dentro do seu negócio e ver pontos cegos na sua estratégia, ajustar o seu posicionamento e modelo de negócios que podem mudar definitivamente seus resultados em tempo um recorde.