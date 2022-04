Especialista explica como funciona a reversão de harmonização facial mal sucedida

Dra. Isrraela Massena desenvolveu a técnica de gerenciamento de beleza facial

Cada vez mais são divulgados casos de reversão de harmonização facial mal sucedida. Pensando nisso, a especialista Dra. Isrraela Massena desenvolveu a técnica de gerenciamento de beleza facial, quando é realizada previamente uma análise personalizada e detalhada do rosto, onde ela pontua de forma assertiva quais procedimentos serão os mais indicados para devolver a face à jovialidade e equilíbrio sem alterar a naturalidade das expressões.

Segundo a cirurgiã-dentista, o resultado de um tratamento individual personalizado é de uma face muito mais elegante, jovial e com um equilíbrio onde não se perceba que o paciente passou por tratamentos estéticos.

Um exemplo disso é o preenchimento labial que quando bem planejado e executado entregam beleza, exuberância mas tudo isso de forma bem natural.

Dra. Isrraela ressalta que é necessário ser assertiva em quais procedimentos serão os mais indicados para devolver a face à jovialidade e equilíbrio sem alterar a naturalidade das expressões

“A reversão da harmonização é realizada com o uso de uma enzima chamada Hialuronidase. Ela tem uma ação que atua diretamente no ácido hialurônico degradando instantaneamente o produto. Existem casos em que essa reversão é feita apenas com 1 sessão mas existem casos que exigem mais sessões”, explicou a Dra. Isrraela Massena, que garantiu: “Este processo não gera qualquer dano ao paciente”.