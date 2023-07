Especialista em Recrutamento e Consultoria de Carreira, Ana Chauvet inova é acumula prêmios

“Sou movida pela paixão por pessoas e pelo desenvolvimento profissional”, revela a premiada

Especialista em Recrutamento e Consultoria de Carreira e premiada. Essa Ana Chauvet, que tem inovado no setor e se tornado um dos maiores nomes do país no ramo de Recursos Humanos.

Ana tem mais de 12 anos de experiência atuando em empresas nacionais e multinacionais Especialista em Recrutamento, Seleção e Recolocação Profissional e CEO da i9hunter, lidera a área de Negócios, Recrutamento e Consultoria de Carreira, que contribui para o desenvolvimento de profissionais e empresas.

Ana Chauvet foi eleita pelo público como uma das 10 pessoas mais influentes de RH do Brasil Crédito: Divulgação



Como ela mesma se define “movida pela paixão por pessoas e pelo desenvolvimento profissional”, Ana Chauvet é fundadora do Projeto Social “Emprega Rio Solidário”, que busca criar oportunidades e apoiar quem busca a recolocação no mercado de trabalho e não possuem condições financeiras para isso. “Visito comunidades carentes prestando consultoria gratuita e apoiando essas pessoas que só precisam de uma força para continuar. Além disso, apoio uma comunidade chamada Vila Sapê na qual doamos 200 cestas básicas todos os meses para as famílias cadastradas”, explica.

Inovação no setor tem rendido vários prêmio, como o Top 10 Premio Ibest Crédito: Divulgação



Para se destacar na área, Ana revela que tem buscado inovações para sua atuação. “No dia a dia falo sobre Linkedin para candidatos, Empresas e Recrutadores, Currículo, Entrevista, Processo Seletivo, Recrutamento e Seleção, novidades no mercado de trabalho, cursos e inteligência emocional na busca do emprego e nas seleções. Um dos marcos da minha carreira é ter sido pioneira no tema Recrutamento Humanizado no país e fui reconhecida e escolhida pelo público como uma das 10 pessoas mais influentes de RH do Brasil”, conta.

Apesar do sucesso em sua área de atuação, Ana segue se preparando cada vez mais Crédito: Divulgação



Para chegar ao posto de uma das pessoas mais influentes no setor de RH no país, Ana conta que a caminhada foi longa. “Contar a minha história tem sido uma jornada de altos e baixos, onde a busca por sucesso nem sempre foi direta. Assim como muitos jovens, eu também enfrentei incertezas quanto ao meu futuro após concluir o ensino médio precocemente. Inicialmente, decidi ingressar em uma faculdade de comunicação social com foco em jornalismo, mas logo percebi que esse não era o caminho certo para mim. Apesar de sempre ter gostado de ações sociais, a teoria da comunicação me mostrou que não era ali que eu me realizaria. Na época, meu pai me aconselhou a seguir Direito como uma única opção viável.

Sem muita escolha, acabei aceitando, mas ao longo dos anos de estudo, percebi que também não era a minha paixão. Decidi então trancar a faculdade de Direito e me matricular em Administração secretamente. No primeiro semestre do novo curso, meu entusiasmo cresceu à medida que obtive excelentes notas em todas as disciplinas. Eu finalmente me apaixonei por Administração”, relembra.



Neste momento de se encontrar profissionalmente, Ana Chauvet, revela um baque inesperado: Descobri que meu pai estava no hospital devido a um terceiro AVC. Infelizmente, ele faleceu antes que eu pudesse compartilhar minha felicidade com ele”. A partir da perda, a especialista em recrutamento ainda enfrentou o desemprego após a gravidez, uma jornada como Uber e vendedora até que conseguiu se recolocar no mercado de trabalho em uma grande empresa, mas após mais uma decepção ao ter que dispensar 120 pessoas, ela deu uma guinada na carreira.

“A partir daí a produzir conteúdo sobre recrutamento humanizado. Escrevia sobre minhas crenças e promovia a importância da empatia em processos seletivos. Minhas publicações ganharam visibilidade e um dia acordei com um post viralizado e 5 milhões de visualizações. Em vez de apenas aproveitar a fama passageira, decidi cumprir a promessa que fiz quando meu pai faleceu: fazer a diferença no mundo e mostrar que o RH pode ser conduzida de forma mais humana”, conta Ana.



Hoje Ana Chauvet e sua equipe já recolocaram mais de 4 mil pessoas no Brasil e América Latina. “Utilizamos um método próprio, um método construído por mim que chamo de MAPA DO PROCESSO SELETIVO e todas as pessoas que buscam recolocação entram nesse processo de aprendizagem e rapidamente conseguem uma oportunidade. Nossa taxa de aproveitamento é acima de 80%.”, explica.



Atualmente ela e seu time são Top 1 no Google com mais de 270 avaliações 5 estrelas e depoimentos incríveis deixados pelos nossos clientes. Tanto empenho e inovação renderam a Ana Chauvet vários prêmio, como o Top Voice Linkedin – 10 perfis mais influentes em Carreira no Brasil pelo Linkedin; o Creator Mundial de Conteúdo – Linkedin (do qual faz parte do time de criadores de conteúdo mundial); entrou para a lista top 10 do RH Summit – Brasil; teve a empresa selecionada para o startup programme do RIW (a única do setor de Recrutamento e Seleção de Tecnologia selecionada e o mais recente, o Top 10 Prêmio Ibest – Influenciador de RH –, o maior prêmio do Brasil, no qual agora concorre ao Top 3 no país.



“Meu grande diferencial é que não sou uma profissional que ensino o que estudei em sala de aula, não replico teoria, eu senti na pele a dor do desemprego, a dor da escolha errada, cuidar de um filho sozinha, passar necessidade, trabalhar na informalidade, estar infeliz e sentir que nada dava certo prá mim. Isso me faz ter sensibilidade suficiente para que a empatia seja o tópico 1 da minha relação profissional.

Consigo ajudar as pessoas de forma mais direta pois conheço a dor delas. É realmente uma sensação maravilhosa ser reconhecida e premiada por defender sua verdade e seguir suas convicções. Acreditar naquilo em que você acredita e ser aceita por isso é extremamente gratificante e fortalecedor. Essas premiações são como validações importantes que confirmam que eu estou no caminho certo, que minha trajetória tem um significado especial e que existe uma missão nobre por trás de tudo isso: mudar a vida das pessoas”, celebra o momento.



Olhando para o futuro, Ana conta que quer agora conquistar o Top 3, realizar mais palestras em grandes eventos e se tornar uma agente de transformação do RH Humanizado no país.

“Quero que meu projeto social ganhe força pois é algo que sinto caminhar em passos lentos. Quero continuar recolocando muitas pessoas, milhares de pessoas e que minha Empresa de Recrutamento tech ganhe espaço no pais. Tenho orgulho de cada passo que dei, de cada desafio superado e de cada obstáculo enfrentado. Essas experiências moldaram quem sou hoje e me prepararam para enfrentar novos desafios com determinação e entusiasmo. Costumo dizer que nem todos os sonhos são apenas ilusões; alguns são visões reais de um futuro melhor que você pode tornar possível”, pontua.