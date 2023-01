Especialista em mercado financeiro afirma que apenas 28% dos investidores no Brasil são mulheres, e que tem espaço para elas

Para a especialista Ana Tavares, ponto principal da expansão das figuras femininas no day trade é divulgação de postos de trabalho e capacitação

Apenas 28% do total de investidores no Brasil são mulheres. Não é novidade que o mercado financeiro é altamente masculino, mas o cenário não vai mudar se as figuras femininas continuarem acreditando que não têm espaço em postos de trabalho no segmento – o que, na prática, é o contrário.

Segundo Ana Tavares, trader de personalidades famosas da internet; com mais de 129 mil seguidores apenas no Instagram, cada vez mais mulheres tomam espaço no day trade, “mas ainda há muito o que crescer”.

“Cada vez mais o cenário muda. Hoje temos cerca de 28% de participação no mercado e o número está crescendo de forma importante ano após ano. Mas as mulheres precisam tomar as rédeas e fazerem delas os postos de trabalho diretamente ligados aos investimentos com estudo e capacitação, porque é possível”, declara.

A própria investidora capixaba lembra que no início da carreira se sentia até intimidada, mas que aos poucos ela foi entendendo qual era a real da profissão. “Éramos a minoria da minoria quando eu comecei (no mercado). Eu era a única mulher da minha turma e hoje cada vez mais mulheres se mostram interessadas pelo mundo dos investimentos”, compara.

E continua: “Todos os dias também ouço depoimentos de mulheres que diziam achar que a profissão trader era restrita para homens, muito masculina, e depois de verem pessoas como eu mostrando o dia a dia na internet, mudaram a concepção”.

Ana explica que o cenário não é fácil, porém, possível de se dominar e de fazer parte dele. Percebo que as mulheres têm grande habilidade nesta área. “Muita gente vê essas figuras femininas no nicho e decide empreender, o que é maravilhoso e gratificante”, conclui.