Especialista em marketing da beleza vai ensinar técnicas de multiplicar dinheiro em curso online gratuito

O Instart Beauty vai ensiná-las a ganhar dinheiro de verdade e elas vão deixar de ter que escolher entre investir no salão ou em casa

Foi pensando em ganhar dinheiro e ajudar outras mulheres a também ganhar dinheiro, que Isa Felippe, a @atrevidaisa decidiu dar um upgrade na própria carreira. No mercado do marketing há cinco anos, deixou de atender seus clientes médicos e apostou todo o seu conhecimento nas empreendedoras da beleza.



Isa simplesmente uniu as duas paixões: o marketing e a beleza e decidiu desenvolver um produto que pudesse entregar à essas mulheres um resultado que elas precisavam, mas que não sabiam ao certo. Foi aí que nasceu a ideia do Beauty Marketing. Um trabalho exclusivo de Marketig Digital para profissionais do ramo da beleza, e que começa a virar a nova febre no Brasil.



Isa tem a sorte de ser uma das pioneiras no Beauty Mrketing. Isso proporciona desenhar esse novo mercado conforme suas percepções. O novo negócio é voltado para mulheres autônomas da área da beleza. Elas tem em média entre 25 a 40 anos e já sabem que precisam investir no Marketing para crescerem e faturarem.



Mas, tem um segundo público muito interessado no Beauty Marketing, são as mulheres com idade acima de 40 anos, qualificadas e que perceberam que estão perdendo bons clientes para profissionais mais novas, inexperientes, mas, que querem aparecer.



Com uma boa clientela em Santa Catarina e outros estados da região Sul, está prestes a iniciar uma turnê presencial pelo país. Antes disso, vai realizar um mega evento online que vai durar quatro dias e algumas horas por dia, já que Isa tem a fama de entregar mais conteúdo do que o planejado, sempre surpreendendo as mentoradas.



O Instart Beauty vai ensinar mulheres das mais diversas áreas da beleza a usar a rede social mais rentável do momento do jeito certo; através de uma entrega excepcional e das vendas efetivadas. As aulas serão ministradas ao vivo pelo Instagram entre os dias 7 a 10 de abril, às 20:30.



Basicamente, Isa vai ensinar suas alunas a gerar desejo, converter clientes e multiplicar dinheiro. As estratégias são simples e apresentam resultados reais. Os ganhos podem aumentar substancialmente em poucos dias. Dependendo do nicho e do trabalho, em menos de um mês, o faturamento pode aumentar em 30%.

O Instart Beauty vai ensiná-las a ganhar dinheiro de verdade e elas vão deixar de ter que escolher entre investir no salão ou em casa. O evento vai empoderar muitas mulheres e e ajuda-las a se pocisionar.

O Instart Beauty será totalmente gratuito e para participar é preciso fazer uma inscrição no link disponível na bio da @atrevidaisa. Depois, basta entrar no grupo Vip e acompanhar as orientações. Nos quatro dias, as alunas vão receber brindes surpresas.