Especialista em desenvolvimento humano, Flávia Camanho, vai além e sugere uma mentoria coletiva para mulheres com foco em liderança

O curso aborda temas como história da carreira profissional das mulheres, síndrome da impostora, ambição feminina, crenças limitantes, design thinking aplicado e comunicação e expressão

É natural que crianças e jovens consigam aprender sobre determinado assunto apenas ao ouvir falar sobre ele, mas isso não é uma realidade quando se trata da educação de adultos. Na fase adulta, as pessoas constroem uma espécie de filtro mental que as fazem ter dificuldade de prestarem atenção em uma palestra ou aula, caso julguem elas pouco interessantes. Portanto, para auxiliar no desenvolvimento adulto é de extrema importância que haja um processo de engajamento com atividades recorrentes, que proporcionem benefícios práticos com metodologias atrativas e troca de conhecimento. Por comtemplar esses requisitos, a mentoria se torna uma das modalidades mais eficazes de aprendizado.

Flávia é psicóloga com experiência no setor de Recursos Humanos (RH) de grandes empresas e idealizadora do curso.

“A minha mentoria coletiva é um programa focado no desenvolvimento de mulheres, tem esse enfoque por sabermos a que carreira profissional feminina tem suas peculiaridades.”, afirma Flávia Camanho. “Eu busco sempre montar um grupo diverso com empreendedoras, gerentes e diretoras de empresas, membros de família empresária, faço pré-entrevistas para construir essa diversidade que acredito que contribui muito para nosso desenvolvimento.”, complementa.

Mais de 2 mil mulheres já participaram dos programas de capacitação organizados pela especialista em desenvolvimento humano.

O programa inclui também duas sessões individuais, cinco aulas ao vivo online de duas horas de duração, aula de teatro e material de apoio. Uma convidada especial ainda não anunciada também deve palestrar.



Psicóloga com experiência no setor de Recursos Humanos (RH) de grandes empresas, a idealizadora do curso destaca que o grupo de mentoria focado em liderança será composto por aproximadamente 15 participantes. “É uma oportunidade para ouvir boas históricas de aprendizado e construir novas etapas na carreira. Formamos uma rede potente para conectar mulheres incríveis”, reforça.

Até hoje, mais de 2 mil mulheres já participaram dos programas de capacitação organizados pela especialista. Para se inscrever, as interessadas devem entrar em contato com a psicóloga pelo Instagram.