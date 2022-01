Especialista em beleza revela qual a cor de 2022 e ensina make com a tonalidade

Priscila Miguel ensina vários jeitos de incluir a cor do ano na maquiagem

Cada ano que passa é uma nova tendência que chega. Em um momento em que se vê tantas coleções cheias de cores nas passarelas, mostrando uma esperança pós-pandemia, as pessoas estão usando cada vez mais cor.

Em 2022, a tonalidade que mais promete aparecer e ser o grande hit do momento é o verde, de acordo com Priscila Miguel, especialista em beleza.

O último desfile da marca de luxo Versace já tinha mostrado que o verde veio para ficar e o início de 2022 apenas comprovou essa teoria. A influenciadora e especialista em beleza, Priscila Miguel, tem alguns truques e dicas para quem quer arrasar com essa tonalidade nos looks e maquiagens.





As duas últimas coleções da Versace tiveram muito verde, tanto nas roupas quanto nos acessórios e maquiagens

“Existem várias possibilidades de makes. Amo um delineado invertido com um tom de verde mais escuro. Você pode investir em sombras com apenas o verde ou pode misturar com preto e criar uma superprodução”, sugere a influenciadora. Priscila afirma que é bom usar algo mais discreto e aos poucos ir colocando tons mais fortes, conforme for se sentindo à vontade.

Para quem não é muito fã do verde, ela indica usar esmaltes na tonalidade ou escolher tons de verde mais diferentes. “Para quem não gosta de nada muito fashion ou não pode usar por causa do ambiente de trabalho, o ideal é usar os tons de verde mais fechados. Um verde musgo sem cintilância seria perfeito e muito elegante”.

Já para quem ama a tonalidade e quer se produzir com muito verde, Priscila pede atenção, pois é possível usar um único tom, mas de forma equilibrada. “Quando for fazer essa mistura o ideal é colocar alguns pontos verdes no look e na make. Fazer uma mistura com uma outra cor ou um delineado em um tom mais forte pode ser uma ótima escolha”, finaliza a especialista.