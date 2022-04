Especialista Danilo Everton ensina manter o foco de vida saudável após o verão

Com as altas temperaturas do verão e as praias lotadas, muitas pessoas acabam se animando e buscando perder peso em atividades físicas constantes

Com as altas temperaturas do verão e as praias lotadas, muitas pessoas acabam se animando e buscando perder peso em atividades físicas constantes. Mas com a chegada do outono, muitos podem se desanimar e perder o cronograma saudável colocado em prática a tanto custo. De acordo com o Dr. Danilo Everton, que é especialista em emagrecimento e vida saudável, é preciso equilibrar a alimentação e exercícios na rotina. “Fazer uma alimentação saudável e atividade física e mesmo assim ela deixa de ter resultados porque o corpo acaba se acostumando com tudo, principalmente no processo de emagrecimento” “Nós só perdemos peso se estivermos sob déficit calórico. Então não adianta você fazer muita atividade física se ingerir coisas além do seu gasto calórico diário. Não precisa fazer uma dieta muito radical cortando tudo. Na verdade, a pessoa perdeu o hábito, o foco de antes. Então aos poucos ela vai voltando a sua rotina de alimentação. O ideal é comer de tudo no começo, mas diminuir a quantidade aos poucos”, explicou. Alimentos que podem ajudar a manter a sua dieta no outono “A alimentação deve ser completa, devemos ter alimento fonte de carboidratos complexo, como grãos. os tubérculos, fontes de proteínas de alto valor biológico, carnes, aves, peixes e ovos e fontes de gorduras boas, azeite de oliva, abacate, coco, oleaginosas. fonte de fibras e minerais presente nas frutas e verduras”, reforçou o Dr. Danilo Everton. De acordo com o Dr. Danilo Everton, que é especialista em emagrecimento e vida saudável, é preciso equilibrar a alimentação e exercícios na rotina. Além da comida, uma corrida, caminhada e outros exercícios são extremamente importantes. Porém, fazer algum tipo de atividade física pode ser angustiante ou tedioso em muitos casos. Em relação a isso, o especialista aconselha que as pessoas procurem algo que elas se identifiquem, pois pode tornar o tempo de exercícios mais prazeroso. “Se a pessoa ficou muito tempo sem fazer atividade física após o verão ela pode começar apenas fazendo uma caminhada rápida aos poucos, intercalar a caminhada com corrida e depois chegar na musculação e crossfit. Não torne as atividades algo obrigatório, mas sim prazeroso”, disse ele. E o chamado “Dia do Lixo”? CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Esse é o dia que as pessoas tiram para comer alguma comida mais gordura, mas sem perder o foco da dieta. Sobre isso, o Dr. Danilo Everton fez algumas considerações: • “Fazer uma alimentação saudável e atividade física e mesmo assim ela deixa de ter resultados porque o corpo acaba se acostumando com tudo, principalmente no processo de emagrecimento”; • “O dia do lixo acontece como se fosse uma maneira de fazer um choque no organismo. Então vindo por esse ângulo, ele acaba sendo saudável porque vai facilitar na perda de gordura”; • “E por outro lado o social também devemos levar em consideração. A gente tem que lembrar que o seu parceiro ou sua parceira e seus filhos não estão de dieta igual o 2 / 2 paciente que está fazendo. Então o paciente tem uma a duas refeições na semana para comer o que quiser e matar a vontade por uma semana”. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE