Especialista da Cia Athletica explica porque treinar glúteos vai além da necessidade estética

O bumbum é a base para a estabilidade do quadril e da coluna vertebral

Algumas pessoas pensam na academia como um lugar puramente para trabalhar a parte estética do corpo, mas enganam-se. Esse é um lugar para focar na saúde, tanto mental como a dor corpo físico. Um treinamento que as pessoas acreditam que seja assim é o treinamento de glúteos, mas a professora da Cia Athletica, Leisa Canova, explica que não.

Para que qualquer treinamento seja eficaz, é essencial ter concentração. A especialista afirma que é necessário atingir a sinestesia e sentir a percepção do movimento



O treinamento focado no bumbum auxilia na estabilidade da pelve e da coluna vertebral, e no controle de todos os movimentos corporais. Os exercícios para os glúteos também centralizam o corpo e favorecem o alinhamento das articulações, a prevenção de lesões e a desaceleração dos processos degenerativos, quando forem feitos aliados a exercícios de outros grupos musculares.

Entender os movimentos e os limites do corpo faz com que a pessoa gaste a quantidade certa de energia em determinada atividade



“Houve uma grande evolução científica em relação àquilo que se pregava antes. Hoje se sabe que não existe glúteo forte com abdômen, assoalho pélvico e musculatura dorsal (costas) fracos. É preciso ter uma estrutura firme que sustente a alavanca de força, mantendo o alinhamento do quadril e a curvatura neutra da coluna para realmente ativar os glúteos”, explica Leisa Canova, professora da Cia Athletica.

É importante saber também que para esse tipo de treino, é essencial que a pessoa se concentre para entender os movimentos e os limites do corpo, o que evitará erros na execução dos exercícios. “Treinar glúteos é muito mais complexo do que se imagina. Não basta empurrar e puxar peso sem levar em consideração o fortalecimento do corpo como um todo”, conclui Leisa.