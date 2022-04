Especialista dá 7 dicas imperdíveis para o sucesso da sua franquia

O franchising é um modelo de negócio muito procurado e um dos que mais crescem

Quem abre uma franquia precisa pensar nos problemas que o negócio pode ter e já criar soluções para garantir o sucesso. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 6 a cada 10 empresas fecham suas portas antes mesmo de completar cinco anos de atividades. Por isso, é importante estar atento a cada detalhe.

Para ajudar futuros empreendedores, Hannah Fernandes, advogada e diretora jurídica da ABF Rio, dá 7 dicas de como se planejar para ter um negócio de sucesso ainda em 2022.

“É possível que o mau planejamento seja o maior de todos os erros cometidos por empreendedores que amargam o fracasso”, afirma Fabiano Castro, diretor nacional da Minds Idiomas



O mais importante de se lembrar é que não há uma fórmula mágica para o sucesso do empreendimento, mas há várias ações, cuidados e planejamentos que os empresários podem fazer para melhorar o resultado do negócio no fim do mês.

Hannah é especializada em Propriedade Intelectual e Direito Corporativo, com foco em contratos comerciais



“É possível que o mau planejamento seja o maior de todos os erros cometidos por empreendedores que amargam o fracasso. Os pontos fortes e as fraquezas da empresa são identificados no processo de construção do planejamento estratégico, bem como é possível visualizar as oportunidades e ameaças que rondam o negócio”, explica Fabiano Castro, diretor nacional da franquia Minds Idiomas.



Atualmente, o modelo de negócio franchising é um dos mais procurados, isso porque ele é uma ótima alternativa para quem deseja empreender, mas não quer se preocupar com os processos de criação de identidade. Para quem optar por esse tipo de empreendimento, a especialista Hannah Fernandes dá a dica:

Só em 2021, segundo a ABF (Associação Brasileira de Franchising), as franquias faturaram mais de 185.068,00 bilhões, ou seja, 10.7% em relação ao ano anterior, 2020

Análise e estudo prévio à contratação com uma Rede de Franquia

De acordo com a especialista, é importante que o empresário faça uma avaliação prévia, incluindo o estudo de COF (Circular de Oferta de Franquias), para garantir que está escolhendo o negócio perfeito para o perfil dele.

Validação do modelo de negócio a ser contratado

Antes de começar os trabalhos, Hannah afirma que você precisa pensar no funcionamento da empresa. O negócio funcionará presencialmente ou de modo virtual? Quais serão as regras? Com a pandemia de Covid-19, esses questionamentos são ainda mais importantes.

Planejamento financeiro quanto ao investimento necessário

Sem um pouco de investimento, dificilmente o empreendedor conseguirá sair do lugar. É importante ter um capital de giro, necessário até o breakeven — o que medirá a viabilidade financeira do negócio.

Realização de estudo quanto ao ponto comercial

Você sabia que até o local do seu empreendimento precisa ser escolhido a dedo? A especialista afirma que antes de escolher o ponto comercial, é necessário entender as regras concorrenciais.

Negociação do contrato de franquia antes da sua assinatura

A advogada alerta a importância de se negociar todos os detalhes da franquia antes de fechar o negócio. Isso é fundamental para avaliar o nível de flexibilidade da Rede de Franquia em casos de crise.

Operar a unidade franqueada com proximidade da franqueadora

Você pode até pensar que manter um contato próximo com a franqueadora não seja bom, mas isso pode auxiliar muito, garantindo um fôlego adicional à unidade franqueada em momentos de crise: suspensão de pagamentos, troca de fornecedores, redução de estoque, etc.

E se o encerramento da unidade for inevitável?

Mesmo que você decida fechar a unidade em algum momento, lembre-se que se tiver planejamento durante o desenvolvimento do negócio, ao finalizar a empresa você não terá acúmulo de passivos junto ao locador do ponto, fornecedores, funcionários, credores diversos e a própria franqueadora.

Está pensando em abrir uma franquia? Conheça a Minds Idiomas, com o modelo de Nanofranquia:

Ficha Técnica – Nanofranquia

Fundação: 2007

Investimento inicial total (Incluindo material pedagógico): R$ 20.000,00

Taxa de franquia: R$ 9.999,00

Royalties: Não é cobrado

Capital de giro: R$ 6 Mil

Taxa de publicidade: não são cobrados

Taxa de marketing: R$ 520,00 (mensais)

Taxa de gestão de alunos/gestão pedagógica/gestão de marketing: R$ 1.100,00 (mensais)

Faturamento médio mensal: R$ 12.000,00

Lucro médio mensal: De 40% a 50%

Prazo médio de retorno do investimento: 7 a 12 meses

Funcionários: não há necessidade

Metragem: A partir de 12 m², com possibilidade de instalação na própria residência, em coworkings, em escolas já estabelecidas e store in store