Espanhol, ex-marido de Simaria, fala primeira vez após separação

Após diversas polêmicas envolvendo o ex-casal Simaria, da dupla com Simone, e Vicente Escrig, o espanhol resolveu vir à público pela primeira vez. Em uma nota enviada para a mídia, Escrig disse que cantora expôs a família e distorceu informações sobre o relacionamento.

Os dois foram casados por 14 anos e anunciaram a separação em agosto de 2021 pelas redes sociais.

Segundo o comunicado, Vicente tomou conhecimento de que a cantora havia divulgado dados sobre o processo “com absoluta consternação” no processo movido para que o empresário fosse afastado da casa onde morava com Simaria, a cantora afirma que ele se recusava a deixar o imóvel e também alega que fazia as refeições trancadas em seu quarto por medo do então marido.

Além disso, ele acusou Simaria de dar publicidade e exposição midiática aos filhos. Também falou que as informações que a artista relatou são distorcidas.