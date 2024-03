Escritora Andréa Gaspar lança livro sobre detetive brasileiro com ares de Sherlock Holmes

“Inspetor Sopa e o crime do mosteiro” é uma série policial protagonizada por um “flâneur” brasileiro que passa por becos, vielas e ambientes com muita história sobre a cultura do país

Com ares de Sherlock Holmes e o carisma típico dos brasileiros, o inspetor Sopa já investigou o desaparecimento da filha de um bicheiro e a morte de uma portuguesa no interior do Rio de Janeiro, mas agora, vai entrar no imponente e histórico Mosteiro de São Bento da capital carioca para solucionar o assassinato de um monge. Na história, o detetive se envolve em um novo caso no livro “Inspetor Sopa e o crime do mosteiro”, segundo volume da série policial escrita por Andréa Gaspar.

A arma utilizada pelo assassino foi uma adaga, objeto comum na coleção de uma abadia, e a única impressão digital colhida é a do funcionário responsável pelos serviços gerais do local. Com essas informações e apoiado pelos parceiros Trombeta e Brunão, o protagonista conversa com várias pessoas ligadas ao crime. Entretanto, a apuração dos fatos vai se revelar mais complexa a cada página, porque, depois da primeira morte, outros mistérios começam a ocorrer em igrejas pela cidade e levantam a hipótese de que exista um serial killer de padres.

Na intenção de construir uma obra repleta de suspense, depoimentos imprecisos de suspeitos e pistas que suscitam curiosidade, a autora fez um curso de detetive particular para inserir os leitores no universo do crime. Andréa também utilizou sua formação acadêmica para elaborar a narrativa de maneira precisa: formou-se em Direito pela Universidade de São Paulo e trabalhou em dois escritórios de advocacia criminal.

Além desses elementos que estreitam os limites entre ficção e realidade, Andrea Gaspar apresenta o personagem principal como um “flâneur”, que vaga sem rumo pelas ruas em busca de lazer. É a partir das andanças de Sopa que o público atravessa botecos e conhece a cultura, a história e a gastronomia da região.

“O Sopa se dirigiu à Leiteria Mineira para tomar o café da manhã. A Leiteria foi inaugurada na Galeria Cruzeiro, que fazia parte do Hotel Avenida, na Rio Branco, Centro do Rio. Em 1950 demoliram o Hotel, e a loja se mudou para a rua São José. Depois, já na década de 1970, mudou-se para a rua da Ajuda, onde está até hoje. O Sopa gostava de ficar ali, onde ninguém o perturbava, refletindo sobre o andamento dos casos, especialmente no inverno”. (Inspetor Sopa e o crime do mosteiro, p. 86).

A obra não traz apenas um enredo investigativo, mas também curiosidades que demonstram as complexidades e as belezas do Brasil. Aborda a relação entre o angu, Tom Jobim e o surgimento do samba-jazz; a formação da primeira favela do país povoada pelos soldados que participaram da Guerra de Canudos e retornaram ao lar com a promessa de uma casa, mas nada receberam; o simbolismo da Pedra de Sal para o samba e a população negra; entre outros temas.

A saga policial Inspetor Sopa terá continuidade com o lançamento de Inspetor Sopa e o caso do desaparecimento. Neste terceiro volume da série policial, o famoso detetive viaja até São Paulo para o casamento da irmã e se envolve em uma situação inusitada. O acontecimento misterioso fará o colega Trombeta sair do Rio de Janeiro para ajudar a Polícia Militar na capital paulistana, ao passo que explora o Brás e o centro paulistano.

Ficha técnica

Título: O inspetor sopa e o crime do mosteiro

Autora: Andréa Gaspar

Editora: Cambucá

ISBN: 978-65-88360-65-1

Páginas: 216

Preço: R$ 50 (físico)

Onde encontrar: Editora Cambucá

Sobre a autora:

Andréa Gaspar é escritora, roteirista, dramaturga, produtora, diretora, atriz e professora de português para estrangeiros. Bacharel em Letras e em Direito, com especialização na Formação de Escritores, publicou seis livros, entre eles “Passante poeta” (2018), “Despedaços” (2015) e “Licor de Pequi” (2014). Em 2019, lançou o primeiro romance policial “Inspetor Sopa e o último copo”, que se tornou uma saga com os livros “Inspetor Sopa e o crime do mosteiro” e “Inspetor Sopa e o caso do desaparecimento”, com publicação prevista para 2024. Com a série literária, recebeu o prêmio durante o VIII Talentos Helvéticos-Brasileiros, promovido pela editora suíça-brasileira Helvetia.