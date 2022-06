Escola Urban Yoga promove seu primeiro festival em homenagem à prática em São Paulo

O evento vai reunir aulas especiais de Vinyasa e Fly Yoga, além de proporcionar um momento musical com mantras e instrumentos, com brindes dos patrocinadores

Em comemoração ao Dia Internacional do Yoga, a Escola Urban Yoga, das sócias Adriana Praça e Fernanda Salzano, promove o seu primeiro festival em São Paulo/SP, na próxima terça-feira (21), a partir das 17h30, data oficializada pela Organização das Nações Unidas (ONU), em 2014, escolhida e em alusão ao solstício de verão.

“A prática de yoga traz alívio das tensões para o corpo e a mente. Fisiologicamente, promove o relaxamento no sistema nervoso, muscular e a redução do fluxo de ondas mentais. Esse estado de bem-estar é bastante favorável para a saúde como um todo. Os benefícios atuam diretamente no sistema de autorregulação do organismo, equilibrando taxas hormonais, imunidade e inflamação. Quando a pessoa está bem física e emocionalmente, ela melhora a autoestima e se sente mais feliz. Ou seja, aprimora sua performance nas diversas facetas da vida”, explica a Urban Yoga em seu site.

Foto: sócias da Escola Urban Yoga, Adriana Praça e Fernanda Salzano – Instagram

Considerado Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade, yoga ou ioga, quer dizer unir. É um termo de origem sânscrita, e tal como a sua definição, o Festival Urban Yoga irá reunir aulas especiais de Vinyasa, com Rafa Bogoni, e Fly Yoga, com Flavia Schuler. E, para finalizar a celebração, o kirtan – momento musical do dia, com Rafa Bogoni e Chris Du Voisin entoando mantras e tocando instrumentos.

O Festival Urban Yoga promete ser um dia de imersão na prática, para alunos e não alunos, iniciantes e praticantes, onde todos são bem-vindos. É um convite para praticar, ouvir, aprender, se inspirar e se conectar.

O evento ainda conta com brindes das marcas parceiras para completar a experiência, entre elas: Yogini, Mapa.Lab, Insider, Allumettes, Reset, Bright Side e For Fit Brasil.

Para mais informações, os interessados em se inscrever podem acessar o site da Escola Urban Yoga.