Escape Onix: Chevrolet e Porta dos Fundos lançam série inédita e conectam consumidores da marca

Escape Onix é a nova aposta que a Chevrolet faz junto ao Porta dos Fundos para conectar ainda mais os seus consumidores ao Chevrolet Onix, considerado pela empresa o carro mais conectado da categoria.

A série inédita, de três episódios, estreou na última segunda-feira (11), no perfil da marca no Instagram, e é um projeto do Porta dos Outros, unidade de negócios do Porta dos Fundos, que tem como objetivo desenvolver e produzir conteúdos originais e atrativos, em diferentes formatos e plataformas, ajudando as marcas a se relacionarem com sua audiência.

Ian SBF, sócio fundador do Porta dos Fundos e líder criativo do Porta dos Outros.

Assinada pela Commonwealth//McCann, divisão da WMcCann para atendimento exclusivo à Chevrolet, Scape Onix faz parte da campanha #ConectadoAoMundoReal, que estimula o debate sobre a relação saudável com a conectividade.

“Para criar a campanha de Onix, buscamos inserir a Chevrolet em um universo cada vez mais conectado com o seu consumidor, assim como o principal diferencial do carro. O Porta dos Fundos é um modelo de sucesso tanto no sentido da criatividade, da inovação e, principalmente, de descontração. Unimos essa multiplicidade de olhares para uma série muito divertida”, explica Mariana Sá, CCO da WMcCann.

Mariana Sá, CCO da WMcCann.

Thati Lopes, atriz que integra o Porta dos Fundos, apresenta a série, baseada na dinâmica do jogo escape room, em que os participantes do game terão que escapar de situações engraçadas, desafiadoras e cabulosas da vida real com a ajuda do carro. Sofia Santino, João Pimenta e Estevam Nabote, também integrantes da produtora de vídeos, são os atores convidados para viver as aventuras ao lado do Chevrolet Onix.

“Fiquei muito feliz de ter feito parte dessa campanha incrível. Juntaram uma parte da minha galera do Porta, jogo e minha paixão por carros. Era trabalho?!”, brinca a atriz.

Federico Wassermann, Gerente de Marketing da GM América do Sul.

Durante os episódios, os participantes terão de interagir entre si, trabalhando em conjunto para encontrar e desvendar os mistérios do jogo. O ponto-chave de tudo será encontrar o equilíbrio entre a conectividade real e a digital, para conseguirem escapar das situações narradas por Thati.

“O objetivo da série Escape Onix é gerar mais conexão com os jovens, principal público-alvo do nosso parceiro Porta dos Fundos. Apostamos nesse formato para juntos mostrarmos como o Onix possui diversos recursos tecnológicos que ajudam a nos conectarmos de forma saudável e viver experiências reais”, explica Federico Wassermann, Gerente de Marketing da GM América do Sul.

Atriz e apresentadora da série Thati Lopes

Cada episódio possui um tema, que são: Grupos de Família, Fake News e Digital influencer. A ambientação e os cenários interativos foram criados para trazer ao público muita diversão e a inserção na temática proposta, sob direção de Ian SBF, sócio fundador do Porta dos Fundos e líder criativo do Porta dos Outros.

Além do alcance gigantesco e relevância do Porta dos Fundos dentro do youtube e a afinidade do target de Onix com o canal, os assuntos abordados na produção e elenco foram fatores importantes avaliados pelo time de mídia da Isobar, agência responsável pela estratégia de mídia digital da Chevrolet.

Sofia Santino, atriz João Pimenta, ator Estevam Nabote, ator

“Foi incrível dirigir essa campanha com o time da Chevrolet, poder contar mais sobre o Onix pelo ponto de vista do Porta, de maneira divertida e original. A nossa intenção com o Porta dos Outros é criar conteúdos proprietários, de relevância cultural, que aproximam as pessoas por meio do humor. Nós auxiliamos as marcas a produzirem conteúdos pensados para a sua própria audiência”, conta Ian.

Para assistir aos episódios de Escape Onix, acesse o perfil da Chevrolet no Instagram: @chevroletbr.