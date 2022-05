Erasmo Viana marca presença em evento no Sambódromo de Manaus

A convite da Rommanel, do grupo gea, ele causou alvoroço entre os presentes

No último final de semana, o Movimento Marujada abriu a temporada do Bar do Boi, festa azul e branca do boi Caprichoso, em preparação para o festival de Parintins,com a presença de inúmeras celebridades, dentre elas a do influenciador Erasmo Viana.

O empresário e criador de conteúdo compareceu ao Sambódromo, em Manaus, a convite da Rommanel, do grupo gea. Ele animou os presentes e falou sobre a importância do festival para a cultura do país. “É uma linda celebração folclórica, que mostra como a cultura do nosso país é rica ”, declarou Erasmo.

Após dois anos de pandemia, o tradicional Festival Folclórico de Parintins volta a acontecer em julho deste ano, entre os dias 24, 25 e 26 de junho. Entretanto, a animação para a tradicional festa já está tomando conta da região norte com os “Ensaios dos Bumbás”.



No evento do Bar do Boi, que faz parte do circuito de ensaios, a torcida do boi caprichoso teve a oportunidade de aprender as músicas e as coreografias que serão apresentadas pelo boi durante o festival de Parintins.

Com apoio do Governo do Amazonas, a temática escolhida pelo Bar do Boi para esse ano foi ‘Quem vai mandar é a multidão’. Influenciador, Erasmo Viana destacou a importância de figuras públicas como ele participarem do evento, para divulgar ainda mais a cultura do Norte e mostrar para seus seguidores as riquezas brasileiras fora do eixo Rio- São Paulo.

“Essa é uma festa que pode ser comparada ao carnaval para a população nortista, mas que muitos brasileiros de outras regiões ainda têm pouco conhecimento ou não se envolvem com tanto afinco. Daí a importância de usar a influência para fomentar essa comemoração regional, tão importante não só para a cultura do norte, mas para o país inteiro”, destaca o influenciador.