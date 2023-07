“Era meu sonho de criança”, revela Ana Hickmann sobre viagem em família para o Beto Carrero World

A apresentadora está em viagem com duração de dez dias pelo sul do Brasil e compartilhou tudo em seu canal no YouTube

A apresentadora Ana Hickmann partiu para uma aventura de carro rumo ao sul do Brasil. Acompanhada do marido, Alexandre Correa, e do filho, Alexandre, a loira seguirá em viagem pelos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, durante 10 dias. A primeira parada foi no Beto Carrero World. Todos os detalhes estão disponíveis no Youtube da apresentadora.

De férias do programa Hoje em Dia, na Record TV, Ana Hickmann colocou o pé na estrada, disposta a percorrer diversas cidades brasileiras. Em um vídeo publicado nessa segunda-feira (17), ela compartilha com os seguidores a saída de São Paulo em um percurso de mais de nove horas até Penha, onde fica o parque temático.

“A gente está bem feliz, muito mesmo, e muito empolgado. Era o meu sonho de criança e agora estou realizando com eles”, se referindo ao filho, ao marido e a mãe, Reni Saath, que encontrou a família no parque.

O grupo se divertiu durante dois dias, com as atrações e brinquedos radicais.

“Os carros são legais, mas aqui é muito mais ‘da hora’. A manobra de girar foi a que eu mais gostei”, disse, Alezinho, empolgado ao conversar com um dos pilotos do Hot Wheels Epic Show.

O grupo segue viagem para Santa Cruz do Sul, cidade natal da apresentadora.

Toda a viagem será divulgada no canal do Youtube Ana Hickmann, às segundas e quintas-feiras.