Era Digital – “Quem não estiver preparado vai ser engolido”, diz empresário cliente da AdaptWeb

A Era Digital é considerada a 4ª revolução industrial mundial

Se tem uma coisa que a pandemia da Covid-19 mostrou aos empresários e ao mundo todo é que a internet é mais necessária do que se imaginava. Com a Era Digital tão forte na atualidade, a tecnologia passa a ser a responsável por apresentar e divulgar as marcas que estão crescendo no mercado, por isso o virtual tem mudado a forma de fazer marketing e de fazer negócios.

Durante a pandemia, as estratégias dos empreendedores precisaram mudar para que as empresas continuassem crescendo. Os gestores, colaboradores e líderes precisaram ficar atentos às novidades e tendências do mercado e se alinharem a elas, garantindo as vendas e fidelização dos clientes.

Além de saber o que o mercado pede, os empresários precisam se adequar a essas necessidades e crias estratégias voltadas para tecnologia. “Quem não estiver preparado vai ser engolido pela dinâmica do mercado. Portanto se a gente não fizer, alguém vai fazer”, diz Gualter, gestor do Grupo CP Farma e cliente AdaptWeb.

Gualter é um dos empreendedores que entendeu essa necessidade e, por isso, contou com ajuda da AdaptWeb, que é uma plataforma virtual que dá apoio as empresas durante o processo de transformação digital. Um case de sucesso dessa transformação é o ABC da construção, que se adequou a uma plataforma digital e cresceu 130% com a digitalização dos relacionamentos e dos processos e recebeu aporte de R$ 115 milhões para acelerar ainda mais seu crescimento.