Enzo Rabelo, filho de Bruno, sofre acidente aéreo em Sorocaba

A turbina do jatinho particular que levava o cantor estourou; Pai e filho passam bem

Nesta sexta-feira (21), o avião do cantor Enzo Rabelo, filho do também músico Bruno da dupla Bruno & Marrone, foi obrigado a fazer um pouso forçado em Sorocaba (SP), após uma das turbinas do jatinho particular que levava o cantor estourar.

Enzo retornava de São Paulo após compromissos profissionais

O cantor usou as redes sociais para falar sobre o acidente e o susto. Minutos depois, os conteúdos foram removidos da rede social do músico. No vídeo publicado, é possível ouvir a voz do pai do cantor, Bruno ao fundo conversando com outras pessoas.



Enzo retornava para Uberlândoa após compromissos profissionais em São Paulo. Durante o voo foram surpreendidos pelo estouro da turbina. “Oi gente, tudo bem com vocês? Estourou uma turbina do avião e pousamos em Sorocaba. Graças à Deus, está tudo bem! Foi difícil, um susto!” relatou Enzo.



O Jornal de Brasília procurou a assessoria de Bruno que confirmou o fato e informou que os dois estão bem e já retornaram para casa.