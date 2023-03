Entrevistas de emprego: sete dicas sobre o que evitar e o que fazer para conquistar a vaga dos sonhos

Segundo dados oficiais, a taxa média de desemprego caiu para 9,3%. Com mais vagas disponíveis no mercado de trabalho, como se preparar para conquistar uma oportunidade?

Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), divulgados no último dia 28 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a taxa média de desemprego em 2022 caiu para 9,3%. É o menor patamar desde 2015, quando encerrou o ano em 8,5%. Na comparação com o período pré-pandemia de Covid-19, os números mostram um crescimento das contratações: a média, em 2019, foi de 11,9%. Já em relação a 2021, quando a taxa média de desemprego atingiu a marca de 13,2%, a melhora foi de 3,9 pontos percentuais. Mais vagas disponíveis no mercado de trabalho levam a um questionamento importante: como se preparar para conquistar uma oportunidade de emprego?

Karine Kamuci, da empresa Você Empregado, listou sete dicas infalíveis para garantir um bom desempenho

“Uma das etapas mais importantes dos processos seletivos é a entrevista de emprego. Saber encantar os recrutadores logo no início, seja de maneira presencial ou remota, costuma ser determinante para garantir a tão sonhada vaga”, afirma a consultora de carreiras Karine Camuci, fundadora da consultoria especializada em recolocação profissional.

Foco e pontualidade estão entre os pontos citados pela especialista

Karine Camuci listou 7 dicas sobre o que evitar (e o que fazer) em entrevistas de emprego para não “quebrar o encanto” dos recrutadores:

1 – Pesquisa: conhecer minimamente sobre a empresa a qual se concorre à uma vaga é imprescindível durante uma entrevista de emprego. Saber um pouco sobre a história, o nicho de atuação, os principais produtos ou serviços, e sobre a missão, a visão e os valores empresariais é fundamental. Esses dados são importantes, por exemplo, para embasar respostas a questões como: “por que você deseja trabalhar aqui?” Demonstra que o candidato pesquisou sobre a empresa e que tem interesse real na vaga em questão. É o tipo de atitude que faz com que ele “encante” o recrutador e se sobressaia em relação aos demais concorrentes;

Especializada em recolocação profissional, Karine Camuci fala da importância da entrevista de emprego nos processos seletivos

2 – Pontualidade: é crucial se programar para estar presente na hora marcada para a entrevista, seja ela presencial ou remota. No primeiro caso, recomendo calcular o tempo de deslocamento até o local do encontro, procurando chegar antes do horário combinado. É importante considerar imprevistos, por exemplo, como engarrafamentos. Já em relação a entrevistas online, a dica é testar com antecedência eventuais links de acesso enviados pelo recrutador, certificando-se que softwares ou aplicativos estejam atualizados, assim como a qualidade do sinal de internet. Mesmo com todas as precauções, caso seja inviável comparecer na horta marcada, a dica é avisar com a maior antecedência possível. É o tipo de atitude que demonstra respeito com o entrevistador. E que é bem avaliada;

3 – Imagem: conhece o ditado que diz: “a primeira imagem é a que fica”? Pois bem, se tratando de entrevistas de emprego, a maneira como o candidato se apresenta influencia a percepção que o entrevistador constrói a seu respeito. Encanta o recrutador quem se comunica bem, responde a todas as perguntas com detalhes e traz exemplos que ilustram as próprias vivências, alinhando episódios passados da sua trajetória ao perfil de profissional que a empresa procura, sobretudo em termos de cultura, missão e valores empresariais. Encanta ainda mais o candidato que trata a todos com educação, cortesia, e, acima de tudo, com respeito;

4 – Visual: outra dica para “mágica” é escolher um visual que combina com a empresa e com a futura área de atuação. Na dúvida, vale usar formas simples e cores neutras, lembrando que, antes de tudo, é preciso sentir-se confortável. No geral, quase sempre são boas escolhas: camisa e calça sociais para os homens; e blusas, calças ou saias sociais para as mulheres. Recomendo o uso completo do traje não apenas para as entrevistas presenciais, mas também para as online. Vai que, por algum motivo, é preciso ficar de pé durante a entrevista no Zoom? Aparecer de bermuda esportiva, definitivamente, é o tipo de coisa que “quebra o encanto”;

5 – Foco: durante a entrevista, é preciso estar 100% concentrado na… entrevista. Ou seja: nada de ficar disperso tratando outras mil e uma coisas, ou abrir dez abas no navegador do notebook, por exemplo, caso o encontro com o recrutador seja online. Outra coisa: fazer interrupções enquanto a outra pessoa fala não é um gesto muito bem-visto. Em uma entrevista de emprego, é essencial aguardar a vez de falar. Caso contrário, passa-se a imagem de alguém que não sabe ouvir: escutar é uma das habilidades mais requisitadas nos dias de hoje. Por outro lado, manter-se em silêncio, deixando o recrutador sem resposta, também não é uma atitude plausível. A minha dica é manter o equilíbrio da interação, como numa partida de ping-pong;

6 – Críticas: acredite: fazer uma crítica é muito diferente de falar mal. Caso seja preciso durante a entrevista mencionar algo desfavorável em relação ao emprego anterior, pondere se realmente é necessário. Se for, tenha cautela de fazer a crítica de forma educada, polida, evitando um momento de desabafo. Além de transmitir uma impressão negativa, o entrevistador pode considerar que você fará o mesmo se um dia você deixar a empresa em que está concorrendo à vaga. Prudência, nesses casos, é a palavra de ordem. #FicaAdica;

7 – Negatividade: ser negativo na hora de falar sobre o momento de vida atual é um dos equívocos mais comuns que os candidatos cometem em entrevistas de emprego. Compreendo que decepções e conflitos fazem parte da vida, mas recomendo deixar o desânimo de lado. Sobretudo, porque quem entrevista quer saber como você lida com desafios, não como se sente frustrado diante deles. É contraproducente. Uma dica? Esforce-se para não deixar transparecer negatividade durante a entrevista de emprego. Melhor: se achar necessário, até vale comentar sobre o contratempo que vem passando, mas, acima de tudo, enfatize o que está fazendo para transformar a situação.