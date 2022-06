Entretenimento gratuito: Caravana SV Experience traz grandes nomes da música e muita diversidade

Mara Maravilha, Rosana, Sebah Vieira, Patrícia Marx, Luciano Nassyn e Biafra, se apresentam em show gratuito no Largo do Arouche, em São Paulo no dia 10 de julho

No próximo dia 10 de Julho de 2022, acontece a Caravana SV Experience no Largo do Arouche, em São Paulo. O show que vai ser gratuito e com o apoio da Prefeitura Municipal, ONG Banda do Fuxico e Coordenadoria de Assuntos Políticos LGBTQIA+, vai contar com os artistas: Mara Maravilha, Sebah Vieira, Cátia Paganote (ex Paquita), Luciano Nassyn e Patrícia Marx (Trem da Alegria), Alex Gil (grupo Polegar), Alexa Marrie, Biafra, Pepê e Neném, Rosana, Itálo Coutinho (Dominó), Sophia Eldo, Grupo H2M, entre outros.

Pepê e neném, dupla ícone dos anos 2000, também marcará presença no evento que ocorrerá no Largo do Arouche

A Caravana SV Experience surgiu após o sucesso do bloco de carnaval Sebah Vieira, que vem animando os paulistanos desde 2018, levando milhares de pessoas às ruas. “Com o sucesso do Trio, mais de um milhão de pessoas nas ruas, decidimos criar a Caravana SV Experience e levar esse show para os palcos de todo o Brasil.”, conta Sebah Vieira.

A cidade de São Paulo vai receber o SV Experience, evento gratuito que promove a diversidade

Com presença de autoridades, celebridades e 11 horas de show, o público irá se encantar, dançar, cantar e relembrar os grandes hits dos anos 80, 90 e 2000, com artistas que fizeram história na música Brasileira, nova geração, drags e os DJs Gil Pawluk, Jullyos e Dali Silva. “ A diversidade de público e a faixa etária é grande. Tenho certeza que todos irão se divertir muito ao som das músicas que fizeram e fazem sucesso nos dias de hoje.”, diz Sebah Vieira.