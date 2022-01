“Entrei só pra falar que pago o salário dos meus colegas globais”, brinca Paulo Vieira sobre participação no BBB22

O reality, que estreia no próximo dia 17, promete ser ainda mais animado com a participação de Paulo, que já chegou causando uma polêmica divertida em um comentário no Instagram do programa

O humorista Paulo Vieira está confirmado na nova edição do Big Brother Brasil. O artista vai comandar o “Big Terapia”, quadro inédito do programa que vai analisar como os integrantes se comportam na casa, trazer detalhes para o público e aconselhar os eliminados a como viver após a eliminação no BBB.

O reality, que estreia no próximo dia 17, promete ser ainda mais animado com a participação de Paulo, que já chegou causando uma polêmica divertida em um comentário que fez no perfil do Instagram do programa: “VAMOS NESSAAAAAAA!!!!!!! Entrei só pra poder falar que pago o salário dos colegas globais. Esse momento é meu! Agora sério: Espero que a gente se divirta muito!!!! Tô feliz demais”.

O humorista Paulo Vieira está confirmado na nova edição do Big Brother Brasil

Para quem não sabe, o comediante se refere a uma recente declaração feita pelo ex-apresentador do Big Brother, Tiago Leifert, em resposta a uma crítica ao reality vinda do ator Ícaro Silva, que disse, em uma postagem no Twitter, ser um absurdo cogitarem ele entrar na casa, já que tem ódio por “entretenimento medíocre”, além de chamar o programa de Big ‘Boster’ Brasil.

Chateado com o posicionamento de Ícaro, Leifert publicou uma resposta na mesma rede social em que, além de outras coisas, falou sobre a crítica feita pelo ator ser apenas uma agressão gratuita a quem nunca fez mal a ele e que “aliás, não só não te fizemos mal como provavelmente pagamos o seu salário nessa última aê!”, ressaltou.

Além da participação de Paulo Vieira, o BBB22 traz novidades nesta edição, como novos recursos no #FeedBBB, um novo botão a ser usado pelos ‘brothers’ na casa, além de privilégios diferenciados para os líderes

A fala do ex-apresentador gerou grande repercussão, por vincular a opinião do ator a uma relação monetária, como refutou Ícaro, no Twitter. “Para uma pessoa preta e queer estar em destaque, contratada ou empregada, ela precisa ser realmente excelente. Então, não tem como você estar pagando meu salário, Tiago. É a minha entrega que paga o meu salário”.

Além da participação de Paulo Vieira, o BBB22 traz novidades nesta edição, como novos recursos no #FeedBBB, um novo botão a ser usado pelos ‘brothers’ na casa, além de privilégios diferenciados para os líderes. O humorista brinca que este é o emprego dos sonhos, já que pode assistir ao programa, que é fã desde criança, sem precisar mentir para o chefe que está fazendo outra coisa. “É o meu emprego, eu vou ganhar para isso”, comenta.