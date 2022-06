Entidades reivindicam compromisso contra ‘Pacote Veneno’ e entregam cesta de agroecológicos ao Presidente do Senado

A iniciativa aconteceu durante a realização do Café da Manhã Agroecológico, para marcar resistência ao PL 1459 e celebrar 15 anos da Frente Parlamentar da Segurança Alimentar e Nutricional

Na última terça-feira (14), o presidente do Senado Rodrigo Pacheco recebeu uma cesta com produtos agroecológicos e uma carta assinada por mais de 30 organizações, com a reivindicação de que Pacheco cumpra a promessa de dar o trâmite devido, garantindo o pleno debate democrático ao Pacote do Veneno (PL 1459) nas comissões do Senado.

A iniciativa aconteceu no contexto da realização do Café da Manhã Agroecológico, para marcar a resistência ao Pacote do Veneno e celebrar 15 anos da Frente Parlamentar da Segurança Alimentar e Nutricional (FPSAN), do qual parlamentares e mais de 70 movimentos sociais e organizações da sociedade civil estiveram presentes

“Algo que nos toca muito são os 33 milhões de brasileiros passando fome. Isso há de nos despertar a renovar a preocupação com esse tema, que é o mais relevante para nação, para ajudar a combater a fome com qualidade de alimentos”, disse o presidente do Senado.

Para Marina Lacôrte, porta-voz de Agricultura e Alimentação do Greenpeace Brasil, a cesta entregue a Rodrigo Pacheco simboliza um lembrete sobre o compromisso que fez diante da sociedade brasileira no Ato Pela Terra, em março, também em Brasília, e a promessa de um debate legítimo, democrático e equilibrado para as medidas do Pacote da Destruição.

“A sociedade não quer mais veneno no seu prato. Não podemos continuar ofertando para crianças brasileiras venenos que são negados para as crianças europeias e americanas. Não queremos uma agricultura mais doente e destrutiva, e o Pacote do Veneno representa tudo isso! Agrotóxicos não são um mal necessário e a transição agroecológica é mais urgente do que nunca”, declarou a representante do Greenpeace Brasil.