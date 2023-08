Entende?: Livro de Franklin Valverde reúne crônicas em homenagem ao Rei Pelé

Obra da editora Patuá narra o encontro do futebol com a literatura de forma leve e saborosa

Sabemos que Pelé é o brasileiro mais conhecido no mundo e também um dos mais queridos, não à toa conquistou o codinome Rei do futebol. Presença marcante no esporte, ministro de estado e personagem constante na mídia, construiu uma história junto ao seu povo como nenhum outro. Foi símbolo de supremacia em uma atividade humana, assim como símbolo do Brasil no exterior. Frente a todas essas qualidades vemos a presença de Pelé entre várias gerações de brasileiras e brasileiros.

Franklin Valverde, autor da obra publicada pela editora Patuá, é poeta e jornalista

“Entende?”, interjeição imortalizada pelo Rei do futebol, Franklin Valverde reuniu 10 crônicas em que a figura de Pelé esteve presente em sua vida. São 10 momentos que refletem sentimentos, emoções, alegrias e também tristezas, sim, pois a vida também é feita delas. Valverde diz que “Entende?” é um livro sobre futebol pelo olhar de um torcedor apaixonado. Em síntese, a essência de sua nova obra.

Em síntese, Franklin Valverde afirma que a obra é sobre futebol pelos olhos de um torcedor apaixonado

Publicada pela Editora Patuá, “Entende? – 10 crônicas sobre Pelé” relata como o Rei despertou a paixão do autor pelo futebol. São 10 crônicas que fluem de maneira leve e envolvente, conduzindo o leitor para um passeio literário da primeira até a última frase. A obra é ilustrada com fotos que retratam muitos dos momentos abordados no livro.