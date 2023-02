Entenda sobre vesícula, o órgão que fez o streamer Casemiro operar às pressas

‘Cirurgião raiz’, do maior perfil de cirurgia do Instagram, explica porque cirurgias na vesícula são comuns, mas que é preciso ficar atento aos sintomas

Casemiro, um dos maiores streamers do Brasil pegou seus seguidores de surpresa ao anunciar em sua conta no Twitter, que havia acabado de passar por uma cirurgia de emergência, após crises na vesícula. “Amigos, como eu falei em live há alguns dias, eu tive algumas crises de dor na vesícula e precisei fazer uma cirurgia de emergência hoje. A cirurgia terminou agora a pouco e correu tudo bem. Em breve to de volta nas lives, tá? Beijos!!”, escreveu Casimiro.

Felipe Rocha Reis, médico cirurgião e responsável pelo perfil ‘Cirurgião raiz’

Créditos: Reprodução



Um dos desconfortos foi sentido em um domingo, dia de transmissão de jogos, o que forçou Cazé, como é conhecido pelo público, a tomar uma decisão incomum: cancelar uma Live devido ao mal-estar. Aos 29 anos, Casimiro é um sucesso nas redes sociais e acumula mais de 40 milhões de seguidores. O Youtuber fez história durante a Copa do Mundo no Catar, ao transmitir os 22 jogos e bater recordes de público. No entanto, seu compromisso neste dia teve que ser adiado devido ao seu estado de saúde crítico.

Casimiro, um dos maiores streamers do Brasil, se submeteu a uma cirurgia de urgência na vesícula

Crédito: Instagram



O médico cirurgião Felipe Rocha Reis, que também atua como médico legista, e responsável pelo Instagram ‘Cirurgião Raiz’, maior Instagram brasileiro de cirurgia, já realizou 837 cirurgias na vesícula, e explica porque casos como o de Casimiro são comuns: “a vesícula biliar é um órgão em forma de saco, cuja principal função é armazenar bile, um líquido produzido pelo fígado responsável por digerir gorduras no intestino. Eventualmente ela produz ‘pedras’, os famosos cálculos biliares, que podem migrar e causar uma forte dor abdominal, como a que foi sentida por Casimiro”.

Vesícula com múltiplos cálculos

Créditos: Dr. Felipe Rocha Reis



Segundo o cirurgião, “o órgão pode inflamar e cursar com o que chamamos de colecistite, que é uma patologia que pode ou não estar associada à presença de cálculos biliares. Nesses casos o paciente costuma apresentar dor na parte superior do abdome, febre, vômitos e pele amarelada, entre outros sintomas”.



Sobre o tratamento, o médico explica que “em geral é cirúrgico, entretanto, o tempo oportuno de realizar a retirada da vesícula deve ser individualizado caso a caso, por isso, é importante se atentar aos sintomas e procurar um especialista para um melhor diagnóstico”.