Entenda porque as câmaras hiperbáricas viraram febre entre celebridades

Celebridades como Neymar, Claudia Raia e Cauã Reymond compraram a câmara de oxigênio

Recentemente se tornou público que celebridades como Neymar, Claudia Raia e Cauã Reymond compraram uma câmara de oxigênio para chamar de sua. O equipamento de uso médico é novidade no Brasil e vem ganhando cada vez mais adeptos. Através da ‘oxigenoterapia hiperbárica’, uma série de tratamentos pode ter seu ritmo acelerado. Pensando em agilizar processos, celebridades buscam independência de clínicas, e priorizam tratamentos no conforto de seus lares.

É preciso profissional capacitado para manusear as câmaras hiperbáricas

A tão falada câmara hiperbárica é um equipamento médico fechado, resistente à pressão, construído em aço ou acrílico e pode ser pressurizado com ar comprimido ou oxigênio puro, e geralmente tem formato cilíndrico. Podem ser de grande porte, acomodando vários pacientes de uma só vez, ou menor, para apenas uma pessoa, cujo formato em alguns casos lembra aquela cabine de bronzeamento artificial.

De modo geral, o efeito é terapêutico e oferece grandes resultados em tratamentos como: combate infecções graves, melhora em caso de entupimentos ou destruição dos vasos sanguíneos



O procedimento feito nas câmaras é a famosa ‘oxigenoterapia hiperbárica’, uma modalidade terapêutica na qual o paciente respira oxigênio 100% puro, enquanto é submetido a uma pressão 2 a 3 vezes maior que a pressão atmosférica ao nível do mar, o que provoca um aumento de 20 vezes na quantidade de oxigênio transportado pelo sangue.

De modo geral, o efeito é terapêutico e oferece grandes resultados em tratamentos como: combate infecções graves, melhora em caso de entupimentos ou destruição dos vasos sanguíneos que sofreram esmagamentos e amputações de braços e pernas, cicatrização de feridas crônicas e agudas, neutralização de substâncias tóxicas e toxinas, potencialização da ação de alguns antibióticos, e a parte que interessa aos famosos: recupera rapidamente lesões de atletas de alto nível e auxilia no processo de rejuvenescimento. Agora fica fácil saber porque as celebridades já garantiram suas câmaras hiperbáricas.



O equipamento chegou ao Brasil através do médico Phd e pós-doc, Igor Sincos, um dos maiores especialistas em cirurgia vascular e endovascular do país, sócio fundador da Sociedade Médica de Medicina Hiperbárica do Brasil, e coordenador da clínica OxyPrime, referência nesse tipo de tratamento no país. O médico recomenda que, todos os pacientes e interessados devem se submeter a uma consulta médica com especialista para avaliação, e caso haja interesse em adquirir o equipamento, é necessário indicação médica sobre o tipo de câmara, além de uma série de cuidados, inclusive, é preciso profissional capacitado para administrar o equipamento.



Não é recomendado o uso desenfreado, pois é preciso seguir rigorosamente a recomendação médica para obter os resultados esperados; o total de sessões, frequência e duração devem ser respeitados. A consulta médica é fundamental, pois existem riscos e contraindicações.