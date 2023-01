Especialista Marcos Salomão explica queda de índices de fundos imobiliários

Apesar da baixa, especialista Marcos Salomão diz que mercado ainda mostra rentabilidade

O Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários (IFIX) da B3 caiu para 2.816 pontos na semana passada, segunda-feira (23). Dessa forma, o índice atingiu o menor nível em um mês.

Queda de fundos imobiliários – índice atingiu o menor nível em um mês

Isso não significa que todos os fundos estejam caindo ao mesmo tempo, como explica o especialista em mercado de investimentos imobiliários Marcos Salomão.

“A média não está no melhor ritmo, mas há produtos mostrando resiliência neste momento”, afirma Marcos.

Salomão destaca a alta do Barigui Rendimentos Imobiliários (BARI11), que subiu 3,53% após o pagamento de dividendos na sexta-feira passada (20).

Além disso, o fundo Riza Arctium Real Estate (ARCT11) subiu 3,04%. “Vale destacar que o código de negociação do fundo mudou para RZAT11. A nova nomenclatura entra em vigor nesta quinta-feira (26)”, lembra o especialista.

Na avaliação de Salomão, também vale ficar atento a fundos que estão em queda, mas, mesmo assim, têm perspectivas positivas para o decorrer do ano. Ele cita, por exemplo, o Tordesilhas EI (TORD11).

“O fundo engatou uma sequência de cinco pregões seguidores de perdas, caindo mais de 3% em um dia. No acumulado do mês, a queda passa de 12%. No entanto, isso não é tudo. A aplicação apresenta um dos melhores desempenhos quanto se avalia a relação entre rentabilidade e desconto”, analisa Marcos.

Dessa forma, o especialista indica que não há motivo para ter grandes preocupações com o mercado imobiliário.

“Períodos de baixa são comuns. Como estamos no início de um novo governo, as pessoas confundem um pouco as coisas, como se fosse uma tendência de longo prazo”, diz o especialista.