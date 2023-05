Entenda o que é Gestão Caórdica: o caminho para organizações mais criativas e inovadoras

Henrique Medeiros, especialista em gestão e psicanalista, apresenta modelo para gerir equipes flexíveis e colaborativas

Como conduzir a humanidade para um mundo sustentável, socialmente justo e economicamente viável? O que é necessário para dar início a uma nova jornada, onde caos e ordem estejam equilibrados? As respostas para essas importantes perguntas são entregues pelo especialista em gestão e psicanalista Henrique Medeiros no livro Células Sociais Caórdicas – O Caminho Para Um Novo Mundo. A narrativa apresenta formas para transformar a maneira arrogante e gananciosa como a sociedade vive atualmente.

Formado em Tecnologia da Informação, com MBA em Gestão Empresarial e especialização em psicanálise clínica, o autor tem experiência em grandes corporações, onde observou e acompanhou a atuação de lideranças por mais de 25 anos. Para ele, líderes comprometidos com a vida das pessoas, capazes de convergir diferentes pensamentos em torno de objetivos comuns entre a sociedade e as instituições são fundamentais na construção das células caórdicas – sistema que imita a forma solidária como o corpo humano funciona, em que cada unidade celular distribui equitativamente as substâncias necessárias, sem deixar o organismo colapsar.

Henrique Medeiros é especialista em Gestão empresarial

O conceito “Caórdico” foi criado pelo fundador da empresa de serviços financeiros Visa, Dee Hock, e significa que caos e ordem podem coexistir harmonicamente. No entanto, a sociedade está longe disso e o resultado, sustenta o Medeiros, é uma enorme confusão dentro das organizações. Como consultor que atua na formação de líderes, times de alto desempenho e reestruturação organizacional, ele observa uma gigantesca massa de colaboradores estressados, operando em desacordo com o que desejam, insatisfeitos com o trabalho, sem voz e muito menos poder de decisão sobre os destinos dos lugares onde estão inseridos. Em resumo, o ambiente organizacional reflete a desordem que o planeta experimenta.